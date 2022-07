Pappa Kevin Lowe spelade över 1 200 NHL-matcher och vann sex Stanley Cup-titlar med Edmonton Oilers och New York Rangers. Nu är hans son Keegan Lowe klar för spel i Sverige. Han har skrivit på för Växjö Lakers.

– Stark och oöm med defensiven som sitt absoluta fokusområde, säger Växjös sportchef Henrik Evertsson om backen.

Växjö har spikat sin backsida inför säsongen 2022/23.

Den sista pusselbiten i defensiven blir den kanadensiske backbjässen Keegan Lowe.

29-åringen kommer närmast från italienska Bolzano i ICEHL, där han noterades för 20 poäng (4+16) på 44 matcher förra säsongen. Det är dock i Nordamerika han tillbringat den stora merparten av sin karriär. Lowe har spelat närmare 500 AHL-matcher och har även hunnit med fyra NHL-matcher – två för Carolina Hurricanes och två för Edmonton Oilers.

– Vi har i och med Keegan fyllt vår backsida. Till sista platsen har vi sökt en back som är defensivt viktad och det är precis vad vi får i Keegan. Stark och oöm med defensiven som sitt absoluta fokusområde så kompletterar han övriga backar på ett bra sätt. Avtalet är skrivet på 1+1 år, säger sportchef Henrik Evertsson.

Pappa vann sex Stanley Cup-titlar

Keegan Lowe, ursprungligen draftad av Carolina i tredje rundan 2011, är glad över att få chansen i Växjö.

– Jag är väldigt glad över att få ansluta till en framgångsrik organisation med en passionerad fanbase och hoppas kunna hjälpa till att ta tillbaka mästerskapet till Växjö. Jag och min familj kan knappt vänta med att komma på plats och jag ser fram emot att ansluta till laget och sätta igång med gemensamma träningen, säger Lowe.

Växjös nyförvärv är son till en synnerligen meriterad hockeyspelare. Kevin Lowe spelade 1 254 NHL-matcher för Edmonton Oilers och New York Rangers mellan 1979 och 1998. Under den tiden hann han vara med och vinna sex Stanley Cup-titlar, fem med Oilers och en med Rangers.

Lowe den äldre har även hunnit med att våra både coach och general manager för Edmonton Oilers.

I fjol valdes han in i Hockey Hall of Fame för vad han uppnått under spelarkarriären.

