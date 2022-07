Unik genomgång: Få full koll på alla nya importer i SDHL

Det är som vanligt ett gäng färgstarka importer i SDHL. Här får ni ta del av samtliga 37 stycken tillsammans med Mats Bekkevold.

Idag får ni ta del av en unik sammanställning av samtliga nya importer i SDHL signerat Mats Bekkevold.

37 världsprofiler som förbereder sig för debut i SDHL till hösten.

Av tradition ända sedan starten 2008 så har Riksserien/SDHL präglats av mer och mindre lyckade utländska spelare. För egen del kan jag säga att det är något som hela tiden gett mersmak och fått min egen hockeyvärld att växa, liksom intresset för damhockeyvärlden utanför Sverige. Själv uppskattar jag kulturutväxlingen och att få se den blandning som blir av utländska och svenska spelare av blandad kvalitet. De flesta av lagen har investerat i spelare som kommer att vara nya bekantskaper för många åskådare i vinter och här ger jag en inblick av de intryck jag fått av materialet som presenterats i ligan än så länge. Dom flesta är namn som jag haft möjlighet att se under mina resor, men också en del nya som jag försökt ge en liten inblick i vad vi bör förvänta oss.

AIK

Eve Savander (-98), Finland, Ohio State University (NCAA)

Högerfattad och främst en pucksäker defensiv back som bör återvända till landslagsradarn för Finland väl hemkommen till Europa igen efter fyra års collegestudier i USA. Det finns gott om likheter med Emmy Alasalmi som lämnar klubben och jag ser stor potential för Savander att fylla den platsen i en backuppsättning som dock tappat betydligt mer (Linnea Hedin, Reagan Rust, Lindsey Donovan). Väntar mig att hon får en stor roll i Wendts lagbygge, där meriter från den främsta av collegeligorna för topplaget Ohio kommer väl till pass och med en färsk mästartitel som också blev programmets första vet hon vad som krävs för att vinna.

Sara Säkkinen (-98), Finland, Ohio State University (NCAA)

Har gått i samma fotspår som Savander sedan säsongen 2014-15 då bägge representerade Kuortane på toppnivå i Finland. Säkkinen kommer in som en högintensiv forward och kan mycket väl komma att utgöra en uppställning med Saana Valkama i en kombo som blir mycket jobbig att möta. Bägge med en ettrighet som kanske inte alltid resulterar i mål, men ändock ett högt tryck i offensiven och får man in en måltjuv i samma kedja kommer det att resultera i en hel del positiva resultat för AIK. Ser man till arbetsinsats så är Säkkinen en spelare som personifierar “Gnaget”.

Mille Kunnerup Sørensen (-01), Danmark, Malmö Redhawks (NDHL)

Faktiskt inte helt olik Säkkinen, utan även Kunnerup kommer in som en högintensiv och talangfull spelare från grannlandet i syd. Förhållandevis rutinerad i svensk hockey redan efter fyra säsonger av spel i DamEttan med Hvidovre och nu närmast Malmö.

Mille må vara kortväxt, något som inte alls ligger henne i fatet utan som snarare tvärtom ger utväxling för hennes snabba skridskoåkning och starka fysik. Även om jag fortfarande ser att det finns en del brister i AIKs trupp i dagsläget så har man än så länge valt ut nyförvärv som kommer göra laget väldigt jobbigt att möta. Kunnerup, Säkkinen, Sarnovska och Amanda Andersson är inte spetsspelare som öser in poäng, men ändå en spets i sig som jobbar fram mål snarare än att finlira in dem.

Mille Kunnerup Sørensen. Foto: Mats Bekkevold

Brynäs IF

Inga nya importer

Djurgårdens IF

Selma Luggin (-02), Österrike, Sabres Wien (EWHL)

Tillsammans med Anja Adamitsch så är Selma Luggin två stora målvaktslöften som är tänkta att leda Österrike till toppdivisionen av VM en dag. Luggin fick nyligen förtroendet att stå som startmålvakt i sitt första senior-VM när division 1A spelades i Frankrike sista veckan i april.

Inte alls en dålig turnering för den unga målvakten även om det var några misstag som blev väldigt kostsamma i slutändan, det ska dock sägas att med en ytterst liten förbättring i effektivitet för Österrike framåt i banan så hade Luggins små missar fortfarande räckt till guld.

Stora ambitioner och bra förmåga att spela puck gör Luggin till ett starkt framtidsnamn. Jag tror att det blir en tuff uppgift att slå sig förbi Ida Boman som huvudnamn för Djurgården, dock så kommer Luggin att växa mycket under sitt första år i Sverige och visst kommer hon att få chanser att visa upp sig under det kommande året. Bra storlek och positionering kommer i samarbete med ett solitt Djurgårdsförsvar att ge henne utmärkta möjligheter att bli en vinnare.

Tanja Eisenschmid (-93), Tyskland, ERC Ingolstadt (DFEL)

Här kommer den första av vinterns riktigt sevärda spelare som alldeles nyligen fick äran att leda Ingolstadt till deras första tyska mästartitel. Ett briljant sinne för spelet kombinerat med det harmoniska sätt hon flyttar puck gör henne till en av tidernas riktigt stora europeiska backprofiler. OS- och VM-meriterad samt fyra års collegestudier med Peter Elander på bänken vid University of North Dakota har gett henne en svårmatchad skolning och jag vill säga att det ska bli ett nöje att få se henne återförenas med Josefine Jakobsen då bägge var centralfigurer under North Dakotas storhetstid. Tanja bidrar med en skarp spets till Djurgårdens talangfulla backuppsättning och kan mycket väl bli en guldfaktor när hon kommer in i SDHL-hockeyn.

Maddie Posick (-99), USA, University of Wisconsin (NCAA)

En spelare som jag inte sett med egna ögon, men 130+ matcher för ett prestigefyllt program såsom Wisconsin är en stor kvalitetsstämpel. Efter lite research så förväntar jag mig Posick som en back av bra storlek och helt okej defensiva egenskaper, som sannolikt kommer att hamna i en roll i andra/tredje backpar lite beroende hur pass dom unga talangerna växt under sommaren. Utöver hennes egenskaper på isen så är det en högklassig hockeykaraktär bakom gallret som kommer att betyda mycket för laget i vinter. Bara att läsa ett citat som “I could literally be the water girl. I will do whatever it takes for this team to win.” ger ett otroligt starkt intryck av vilken typ av personlighet hon har i tävlingssammanhang.

Brette Pettet (-99), Canada, University of Wisconsin (NCAA)

Har fortfarande ett starkt minne av Pettet som ärketypen av en kanadensisk forward från när hon representerade Canada på U18-VM i Tjeckien 2017. Högerskytt med en bra blick för att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, skicklig när det kommer till att driva pucken som klistrad vid bladet och en kompetent målskytt som kommer att ge flertalet olika användningsområden beroende på om man vill placera henne tillsammans med exempelvis Tatum Skaggs eller en lirare som Maria Lindberg. Med tanke på det prekära läget för klubben i och med att herrlaget flyttades ned till Hockeyallsvenskan är det imponerande att se kvalitén av spelare som Schillgard har vaskat fram till kommande års trupp.

Nicola Eisenschmid (-96), Tyskland, ERC Ingolstadt (DFEL)

Som namnet antyder så är hon mycket riktigt syster till Tanja, av den yngre varianten. Meritlistan är något kortare än storasysters, dock är spelsinne något dom har gemensamt. Att bara läsa poäng rakt av från tyska ligan säger ganska lite i min värld då man blickar tillbaka och ser att Nicola alltid haft bra produktion på hemmaplan. En spelare som jag tycker var rätt så medioker i landslaget förr om åren som har blommat ut rejält under dom senaste 4-5 åren och visat upp den där patenterade Eisenschmid-blicken som i sin tur gett henne en växlande position i tysklands två toppkedjor. Lätt och smidig på skridskorna, en stark avslutare men också smart som framspelare. Likt Pettet så tycker jag att även Nicola har en bra uppsättning färdigheter som gör henne flexibel nog att använda i många olika kedjekombinationer där hon lätt kan anpassa sig till medspelare. Tror inte att det blir någon massiv poängskörd under hennes första år i SDHL, men jag har sett det många gånger tidigare och hon har ofta varit involverad i avgörande lägen av matcher åt det positiva hållet.

Nicola Eisenschmid. Foto: Mats Bekkevold

Marie Delarbre (-94), Tyskland, ERC Ingolstadt (DFEL)

Här är ännu en av Tysklands stora karaktärsspelare som gör stora mål i rätt lägen. Delarbre startade sin collegekarriär för Minnesota-Duluth men bytte halvvägs till Merrimack College där hon fick spela en väldigt stor roll under programmets uppstart. En kraftfull forward i stil med Josefine Jakobsen även om Delarbre är mer åt brunkarhållet och använder den förmågan på ett närmast nordamerikanskt sätt för att driva på mål. Jämfört med Nicola Eisenschmid så ser jag att Delarbres spelstil kommer att ge henne en kvick omställning till spelet i SDHL och förmodligen resultera i att hon har en bättre produktion från start. Förstås också en stor boost för Tyskland att få upp landslagets stora profiler mot bästa möjliga motstånd.

Göteborg HC

Loryn Porter (-99), Canada, University of Maine (NCAA)

En målvakt som imponerat från start då jag såg henne första gången under sin debutsäsong för Maine i en mycket stark insats mot Boston College som var laget att slå just då. I slutändan blev det en förlust 3-1 men den matchen visade prov på Porters akrobatik och aktiva rörelsemönster för att hela tiden vara rätt i position. Några tuffa år med att kriga om speltid med främst Carly Jackson och Jillian Flynn gav sedan utdelning när hon väl fick ta över rodret för Maine och collegekarriären avslutades med två säsonger i tävlan om årets målvakt i hela NCAA och 2021 blev hon nominerad som slutgiltig finalist. Göteborg får en utmärkt startkeeper med hög arbetskapacitet och som truppen ser ut i dagsläget är hon den solklart viktigaste värvningen.

Anna Zíková (-98), Tjeckien, HC Falcons Sokol Karvina (Extraliga)

Zíková kommer likt Porter med meriter från University of Maine där dom spenderade ett antal säsonger tillsammans. Bra skolad back med klassiska tjeckiska attribut såsom puckhantering och bra rörelsemönster över isen. Inte alls någon spektakulär spelare i sig om man jämför med exempelvis Pejšová och Čajanová, vilket i sin tur har gjort att landslagsuppdragen blivit av begränsad mängd på senare tid. Faktum kvarstår dock att Göteborg får in en ledande back som man kan lägga ansvar på i viktiga lägen och veta att hon kommer att leverera bra hockey, en till nyckelspelare i lagbygget.

Anna Zíková. Foto: Mats Bekkevold

Marissa Graham (-95), Canada, Färjestad BK (NDHL)

Trots två år i Sverige så har antalet matcher begränsats rejält främst av pandemin under 2020-21, man får dock se till slutspurten där Graham var en viktig kugge för Färjestad genom kvalet där man föll ut i näst sista steget. Blickar man tillbaka finns där erfarenhet från högklassigt motstånd med Brock University i kanadensiska USports och det kommer att behövas för att stå sig mot en ny nivå av anfallare. Bra karaktär att få in i laget även om jag tror att det krävs en hård träningsregim i sommar för att kunna leverera i en lång och tuff SDHL-säsong där särskilt speltempo blir en faktor.



Alexa McMillan (-99), Canada, Saint Mary’s University (USports)

Alltid lite svårt att bedöma osedda spelare och särskilt när det gäller kanadensisk universitetshockey där ligorna skiftar en hel del i kvalitet. Baserat på erfarenhet och det faktum att Atlantic tillhör den nedre regionen av USports så förväntar jag mig inga underverk av McMillan, sannolikt en kaptensroll i laget då ledaregenskaper blir av stor vikt för Göteborg och hon nämner själv snabbhet som en styrka vilket förhoppningsvis kommer att göra övergången till stor is klart smidigare. Då backsidan i Göteborg fortfarande ser tunn ut så tror jag att vi kommer se McMillan matchas i dom två översta backparen.

Jennifer Costa (-99), USA, University of Maine (NCAA)

En rivig och ansvarstagande forward som under flera år varit en grundpelare för Dartmouth när programmet växt sig allt starkare bland dom så kallade “Ivy League”-skolorna. Har spenderat senaste säsongen med Maine för sitt “bonusår” som samtliga spelare fick möjlighet till efter en säsong näst intill helt inställd på grund av Covid-19. Främst så kommer Costa att stå för en bra stabilitet i Göteborgs trupp som fortfarande saknar mycket rutin från toppnivå och att få in en stark spelare med 100+ matcher från NCAA D1 blir värdefullt.

Rebecca Brown (-98), USA, Utica College (NCAA D3)

Min egen åsikt är att NCAA division 3 är lite för låg nivå för att ta in spelare till SDHL (såvida dom inte är billiga EU-spelare som kommer hem). Med det sagt så finns det bra möjligheter för en storväxt högerskytt i offensiven och Brown ska bli intressant att se i ligan. Tänker spekulera i att hon kan bli ett bra komplement för att skapa ytor till Mimmi Gill och Anna Neuenschwander som jag ser som Göteborgs främsta offensiva vapen i dagsläget. Upp till bevis är vad som gäller om man ser till tidigare värvningar som tagit klivet från D3 till SDHL.

Jessica Bélanger (-97), Canada, Bishop’s University (USports)

Än större chansvärvning än Brown då Bélanger knappt ens har någon statistik att visa upp. En till lång forward som ska kunna stå sig i vinterns mer fysiska spel, av vad jag sett på videoklipp så är det främst tempot som kommer att bli en stor utmaning. Svårbedömt vilka förväntningar man ska ha, men jag kan inte se att det är en profil som sticker ut nog mycket för att bli en slutspelsfaktor.

Fumika Sasano (-97), Japan, Seibu Princess Rabbits (JWL)

Meriter av landslagsspel från dom två senaste åren lyser upp Sasano bland Göteborgs nyförvärv och även om poängskörden hemifrån Japan är skral så ser jag fram emot att få se en kvick och teknisk spelare som bör få ordentligt med istid. Ser det som en stor kvalitetsstämpel att ha tagit plats i ett VM för Japan och även om jag inte tror på några mirakulösa poäng i SDHL så kommer den traditionella japanska spelstilen med en förmåga att skapa lägen som andra spelare kan förvalta. Intressant spelare som garanterat har siktet inställt på mer landslagsspel i framtiden.

Sarah Gaiser (-03), Canada, Cochrane Chaos (AJFHL)

Blickar vi tillbaka så är kanadensiska Madeleine Ericsson som representerade HV71 för ett gäng år sedan den enda spelare från Nordamerika som gjort resan till SDHL direkt från grundskolan. Ofta när man kollar in statistik från den nivån i USA och Canada kan det röra sig om absurda siffror beroende på region och motstånd. Just i detta fallet finns dock en mycket bra måttstock i Madeleine Noonan som representerat Södertälje under dom två senaste säsongerna. Dom två har varit lagkamrater i Calgary och Gaiser kommer med en betydligt starkare poängskörd vilket får mig att tro att hon blir en helt okej spelare i Sverige. En stark avslutare i juniorhockeyn och jag tänker mig att det blir en tuff övergångsperiod för att anpassa sig till en helt annan typ av spel, men med lite tid så kan Gaiser bli en intressant poängspelare för Göteborg särskilt som komplement till några bra framspelare i leden.

HV71

Anni Keisala (-97), Finland, Ilves (Liiga)

Frågetecknet efter vem som skulle täcka luckan som Alba Gonzalo lämnat blev snabbt utbytt mot ett utropstecken när HV presenterade finska framtidsnamnet Keisala. Utsmyckad på senare tid med Tuula Puputti Award som finska ligans bästa målvakt och fick även utmärkelsen som bästa målvakt vid fjolårets VM. Såg Keisala spela för första gången under U18-VM 2015 och där stod hon som rena väggen med otroligt stark positionering och ett nästan obemärkt ansiktsuttryck oavsett hur hög intensitet det var framför mål. Det har varit en tålmodig resa för henne att ta över samma position för seniorlandslaget med Noora Räty och Meeri Räisänen framför sig. Något som dock talat för henne hela tiden är lugnet och stabiliteten som nästan är i paritet med Kim Martin från tiden då det begav sig och förmågan att ge den säkerheten till en backlinje som då vågar spela mer fritt. Truppen må vara tunn för tillfället, ändock får man säga att en världsmålvakt längst bak ger HV71 guldhopp.

Ella Viitasuo (-96), Finland, Kiekko-Espoo (Liiga)

Välmeriterad finsk back som lätt faller i glömska bakom topparna Hiirikoski, Savolainen, Laitinen och Tuominen i landslaget. Med sina främsta styrkor i det defensiva spelet så kommer Viitasuo att bidra med en säkerhet för HV som ger extra utrymme offensivt till Jenna Raunio och Mira Jungåker utan några större risker för farliga spelvändningar. Två OS och flertalet VM-turneringar med fina resultat och även ett uppradande av mästartitlar i Finland senaste åren gör Viitasuo till en vinnartyp av hög klass.

Chloe Gonsalves (-99), Canada, University of Connecticut (NCAA)

En flexibel och rörlig back som jag lyckats korsa väg med mycket under senaste åren, såväl under hennes 4-åriga sejour med Providence College där hon fått servera en del passningar som Sara Hjalmarsson haft nöjet att förvalta till mål. Senaste säsongen har Gonsalves utnyttjat sitt “bonusår” för U.Conn som haft mycket nytta av en försvarare med en utmärkt förmåga att starta snabba uppspel och det har genererat bra resultat för programmet. Defensiven var tunn förra året för HV och det ser man nu till att åtgärda tidigt med ett antal duktiga och erfarna importer som anländer framåt sensommaren.

Charlotte Wittich (-93), Österrike, Sabres Wien (EWHL)

Hade först enbart tänkt inkludera nya bekantskaper på den här listan, men då det var säsongen 2012-13 som Wittich senast spelade i Sverige kändes det som att många har missat henne. Ett stort namn i Europa med mängder av titlar för Sabres i såväl nationella mästerskap som EWHL och dess Super Cup. Gjorde nyligen sitt 10:e VM nere i Frankrike i en turnering där Österrike visade upp bra spel, framför allt från backsidan som med Wittich, Antonia Matzka och Annika Fazokas ligger bakom mycket av offensiven. Den stora skillnaden jämfört med för 10 år sedan är att Wittich har vuxit till en stor ledargestalt som generellt väljer att spela fram till mål över att göra dom själv, men det ska tilläggas att det skarpa högerskottet fortfarande finns där och lyfts fram vid behov.

Charlotte Wittich. Foto: Mats Bekkevold

Ariane Julien (-99), Canada, Concordia University (USports)

Lagkamrat med Gonsalves under åren i Providence och kommer med en något mer fysisk spelstil än sin kollega. Efter ett Master-år hemma i Canada är hon redo för nya äventyr och även om jag inte tror att det lär bli så många rubriker i Sverige så är det en stadig och säker back som ser till att HV har bredd igenom hela defensiven. Med ett starkt kort som Julien i tredje backpar kommer man få bra möjligheter att prova ut nya juniorer från det framgångsrika småländska TV-puckslaget som har mycket att lära från erfarna collegespelare.

Kiira Yrjänen (-02), Finland, Kiekko-Espoo (Liiga)

En ny bekantskap för många och definitivt en spelare att hålla ett extra öga på i vinter. Det går inte att undgå att HV har tappat mycket offensivt vilket gör Yrjänen till en riktigt stark värvning då hon tillhör en framtida OS-generation för Finland. Gjorde debut i U18-VM bara dagar efter att ha fyllt 15 och direkt efter en framgångsrik period för U18 fick hon direkt chansen i seniorlandslaget för finalspelet i Euro Hockey Tour 2020 där Finland tog hem titeln. Främsta egenskaper är stark skridskoåkning och som en bra avslutare. Ser framför mig kreativa kombinationer vid sidan av Mira Markström och Emma Rehn.

Leksands IF

Emma Polusny (-99), USA, St. Cloud State University (NCAA)

Här kommer en till målvakt som har goda möjligheter att utmana om att bli årets målvakt 2023. St. Cloud har en tradition av imponerande burväktare som också kommer med enorm tålighet och arbetskapacitet då laget ständigt får spela mot några av världens absolut främsta motståndare i WCHA. Polusny har funnits med på radarn för USA:s landslag och har haft äran att bära den åtråvärda uniformen, hon är också en stark personlighet på isen som under sitt sista år fick uppgradera sitt “A” till att stå som lagkapten under den gångna säsongen (något som hon även gjorde under high school i den mest prestigefyllda regionen av amerikansk high school hockey). Ingen brist på strålande målvakter i SDHL i vinter och jag utlovar att Polusny blir en stor anledning att Leksand på allvar kan utmana om guld.

Annika Fazokas (-97), Österrike, Salzburg Eagles (EWHL)

Kan lika gärna medge det direkt att Fazokas är en stor personlig favorit och likt Anna Meixner en läcker spelare att se utöva hockey. Snabb, skridskoskicklig och väldigt genomtänkt i sitt spel. Har under det senaste decenniet varit en minst sagt vital profil för Salzburg i EWHL och påbörjade även en collegesejour för St. Cloud som fick ett abrupt slut med intåget av Covid. Tidigare om åren fick hon en mer undanskymd roll i landslaget men man får säga att hon exploderat i utveckling och har befäst en position som ledande back och spelfördelare. Väntar spänt på att se vilken kombination Leksand har planer att sätta henne i, då jag ser bra synergier med såväl Abby Thiessen som Tuva Kandell. Slutligen, tag chansen att kolla in Österrike vid något tillfälle. För att se Fazokas, Meixner och Theresa Schafzahl spela övertidshockey 3-mot-3 är något alldeles extra.

Lenka Curmova (-97), Slovakien, Metropolitan Riveters (PHF)

Stor profil inom slovakisk hockey och blev tillsammans med Iveta Klimášová först att representera Slovakien i den nordamerikanska proffsligan PHF. Utmärkte sig tidigt som underårig spelare i U18-landslaget och tog samma år plats för att debutera även i seniorlandslaget. Den smarta och tekniskt skolade Čurmová har alla verktyg för att lyckas i SDHL och blir ett fint tillskott till Leksand som jag i dagsläget anser står med en defensiv värdig topp 4 i serien. Med tre säsonger av nordamerikansk hockey i ryggen så ska det bli intressant att se henne representera på stor europeisk is igen, särskilt i den nya mer fysiska hockeyn i SDHL.

Lenka Curmova. Foto: Mats Bekkevold

Bernadette Karpf (-96), Tyskland, ERC Ingolstadt (DFEL)

Ser förfallet av tyska mästarlaget Ingolstadt nu när toppspelarna lämnar för Sverige och Karpf blir den fjärde i raden av spelare som går från just Ingolstadt till SDHL. En grovjobbare av rang i landslaget historiskt och hon har varit bofast som en duktig defensivt inriktad center ända sedan seniordebuten under säsongen 2014-15. Högerskytt som trots att hon ofta blir placerad i en defensiv roll har bra verktyg för att producera framåt och främst handlar det om vad behovet för dagen är, då jag har uppfattat Karpf som en karaktär som tar den rollen hon får och gör något bra av det. En nyttig värvning för Leksand som blir lite mer allround än dom rätt tydliga rollspelare som lämnat från den gångna säsongen.

Victoria Klimek (-99), Canada, Syracuse University (NCAA)

En underskattad forward som jag kan känna har gått lite under radarn genom sin collegekarriär och kommer in med bra poäng från Syracuse som hon varit med och lyft till ett mästarlag. Bör förtydliga att det gäller CHA-mästerskapet, för när man sedan gick vidare in i det nationella mästerskapet tog säsongen snabbt slut mot ett starkt Quinnipiac i första rundan.

Klimek bör kunna bli en poäng-per-match spelare, om inte redan från start så åtminstone när hon lärt sig hitta rätt i den svenska stilen av hockey. Högerskytt, bra storlek och med en hel uppsjö utmärkelser till veckans och månadens spelare under sina fem år på college finns det mycket stjärnglans att bidra med till ligan.

Anna Purschke (-98), Canada, Mount Royal University (USports)

Ingen spelare jag sett själv, tror dock att detta är ett starkt tillskott då nya huvudtränaren Jordan Colliton har coachat Purschke senaste tre säsongerna och jag litar fullt på att hon vet vad det är för kaliber av spelare hon får. Revanschlusten är stor efter en säsong där MRU föll ur slutspelet oväntat redan i semifinal trots stor dominans under grundserien, med Purschke som en av frontfigurerna. Ser framför mig en roll i andra eller tredje formation, detta i ett Leksand på uppsving och att få en spelare av den här kalibern på den positionen säger mycket om breddkompetensen i laget kommande säsong.

Linköping HC

Ayaka Toko (-94), Japan, Seibu Princess Rabbits (JWL)

Haruka Toko är tillbaka i Linköping och denna gången tar hon med storasyster Ayaka på äventyret. Otroligt meriterad back med tre OS där hon varit målskytt i samtliga och mängder av VM-turneringar såväl på seniornivå som U18. Underbar spelare att se då hon bidrar med kvicka omställningar, hög precision i passningsspelet och kanske den bästa skytten från blålinjen i hela Japan. Anar att målet är att få in ytterligare två backar i truppen innan den är färdigställd, då tror jag ändå att det blir svårt att hitta ett bättre namn än Ayaka att sätta in i topparet vid sidan av Jessica Adolfsson.

Nara Elia (-99), Canada, St. Lawrence University (NCAA)

Såg Elia första gången på U18-VM i Tjeckien där det blev ett silver för Canada, förvisso i en rätt liten roll då men det var bara en försmak av vad som väntade. Ungefär ett år senare på plats i Boston för den klassiska Beanpot-turneringen mellan dom fyra stora lagen i staden var Elia klart mer framstående och detta i ett lag med stora kanadensiska profiler som Rebecca Leslie och Victoria Bach. Utmärkta poäng för den välbyggda powerforwarden såväl under sina fyra år på Boston University liksom bonusåret nu närmast vid St. Lawrence. Jämförelsevis så tror jag på en liknande produktion i Sverige som Lenka Serdar och Justine Reyes hade under fjolåret i Linköping och det kommer att behövas då forwardssidan fortfarande ser tunn ut gentemot den gångna säsongen. En intressant sidnotering om Elia är att hennes rötter sträcker sig till söderhavet då pappan är född på Samoa och uppvuxen i Nya Zeeland.

Nara Elia. Foto: Mats Bekkevold

Luleå/MSSK

Inga nya importer

MoDo Hockey

Lauren Bench (-97), USA, University of Minnesota (NCAA)

Man kan lätt säga att Bench har en stor lucka att fylla efter Peslarová och visst finns det meriter från topphockey i USA, men jag tycker ändå att det saknas en del för att säga att målvaktssidan är lika stark som tidigare. Bench kommer med bra storlek och har vanan att stå en stor mängd matcher från både sin tid med Minnesota liksom åren i Bemidji. Efter Lisa Jönssons utmärkta spel i U18-VM så är känslan att det kan bli en väldigt hård match om speltid i Modo, vilket känns positivt för ett lag som ser riktigt starkt ut på pappret.

Taylor Wabick (-99), Canada, University of Connecticut (NCAA)

Första halvan av det tredje systraparet som ansluter till SDHL i höst och tvillingarna från Winnipeg imponerade stort när jag var över på turné i slutet av november. Taylor en högintensiv och spelskicklig back av högerfattning och i den sista av matcherna jag såg med UConn så körde man på en powerplayuppställning med bägge systrarna på backplats där dom sömlöst roterade positioner med stor framgång, direkt involverade i två mål på tre försök. Svårt förstås att matcha Modos tidigare tvillingpar, men jag kan utlova att systrarna Wabick kommer att göra ett bestående intryck på SDHL och dom blir en potentiell guldfaktor.

Brooke Hobson (-99), Canada, Northeastern University (NCAA)

Kapten senaste två säsongerna för Northeastern som med en oerhörd både bredd och spets har gått som en ångvält genom NCAA, bortsett från det där sista som behövts för att ta programmets första nationella titel. I ett land där man haussar upp offensiva backar till skyarna har Hobson fått stå i skuggan av fenomenet som är Skylar Fontaine, men även sett till poäng så är skillnaden inte enorm och hade dom inte varit samtida hade bägge varit fullgoda kandidater till att utmärkas som bästa back i hela collegesystemet. Rollen som defensivspecialist kommer inte bli lika överhängande i SDHL och jag tror definitivt att Hobson har alla möjligheter att finnas där som finalist till årets back nästa säsong. Utan tvekan med åtminstone ett “A” på tröjan då jag har svårt att se att Olivia Carlsson skulle bli av med sitt som den ikoniska kapten hon varit under lång tid för Modo.

Brooke Hobson. Foto: Mats Bekkevold

Morgan Wabick (-99), Canada, University of Connecticut (NCAA)

Andra halvan av det gnistrande tvillingparet och dom är mer eller mindre spegelbilder av varann där Morgan tvärtemot står som vänsterskytt. Värdig att kallas en skarpskytt, hela tiden med en tanke i spelet och inställningen att gå för offensiv även vid pressade lägen. Vad sägs om ett potentiellt samspel med Mira Hallin och att peta in ett tvåvägsess som Vendula Přibylová däremellan? Med Wabick som ytterligare spets i ett redan starkt offensivt Modo ska kunna bli succéartat och jag misstänker att det kan dyka in ytterligare någon riktigt tung forward innan sommaren är över.

SDE Hockey

Jessica Kondas (-00), Canada, Minnesota State University (NCAA)

Att Kondas lyckats pressa in över 150 matcher under sina collegeår då hon samtidigt varit utnämnd till WCHA All-Academic Team är otroligt imponerande då det bevittnar att hon klarat att bibehålla högsta akademiska klass i kombination med en ofantligt stor andel tid dedikerad till hockey. En stark och driven högerskytt som levererat utmärkt statistik i ett traditionellt sämre lag i den främsta collegedivisionen WCHA. Inte helt klart med SDEs backsida och jag förväntar mig att det bara är en tidsfråga innan det blir färdigt med förlängning på Kayleigh Hamers som jag skulle gissa får bilda första backpar tillsammans med Kondas då dom har många egenskaper som kompletterar varandra. Med det så står SDE redan väl rustade med en om än tunn så slagkraftig defensiv där även Emma Forsgren återvänder med landslagsmeriter från såväl U22 som seniorlandslaget. Lägg till en ytterligare collegeback av samma kaliber som Kondas och plötsligt så är potentialen för ett första besök i semifinal påtaglig.

