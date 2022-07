Målvaktscirkusen fortsätter i NHL. Nu är det Darcy Kuemper som har skrivit på ett fem år långt kontrakt med Washington Capitals.

Det har varit en hård dragkamp om målvakterna på marknaden.

Men nu är det en mindre efter att Washington har kommit överens med Darcy Kuemper.

Den 32-årige målvakten var den som vaktade målet när Colorado gick hela vägen till en Stanley Cup. Men efter säsongen valde Avalanche att satsa på Aleksandar Georgijev istället.

Något som innebar att Darcy Kuemper blev en free agent.

Men han behövde inte vara klubblös länge. För nu har alltså Capitals lockat målvakten till ett femårs-kontrakt med en lönetaksträff på 5.25 miljoner dollar.

Capitals & Kuemper are done. 5-years, $5.25M AAV

Under karriären har det blivit 299 NHL-matcher, 145 vinster och 25 hållna nollor.

Washington meddelar också att man har sajnat ännu en målvakt i Charlie Lindgren.

NEWS | The Washington Capitals have signed goaltender Charlie Lindgren to a three-year, $3.3 million contract.#ALLCAPS | @FTX_Official