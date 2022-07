Forsberg om kontraktsförhandlingen: ”Där är man bara en handelsvara”

I helgen blev Filip Forsberg den tredje bäst betalda svensken i NHL. Nu berättar 27-åringen för Hockeysverige om jättekontraktet, vägen hit och om framtidsplanerna.

– Den känslan kommer inte minska under närmsta åtta åren, säger stjärnan.

Filip Forsberg skrev i dagarna ett åttaårskontrakt med Nashville värt 700 miljoner kronor. En svindlande summa givetvis, men samtidigt är det en marknadsmässig lön med NHL-mått mätt utifrån den nivå 27-åringen från Åkerö i Leksand spelar och presterar på. Senaste säsongen var hans poängmässigt bästa under sin tid i NHL. På 69 matcher svarade han för 42 mål och totalt 84 poäng. Men 700 miljoner, går det verkligen att greppa hur mycket pengar det egentligen är?

– Nej, det är såklart som du säger, att det givetvis låter otroligt. Nu har jag gjort det här ett tag och då haft förmånen att tjäna bra pengar tidigare också, berättar Filip Forsberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det här innebär såklart ett snäpp till och är egentligen något jag inte trodde eller tycker att någon i sportvärlden ska tjäna. Nu är det så allt fungerar och då vill jag ändå ha mitt marknadsvärde. Då var det skönt att vi fick till det.

Det blir som att värdera hockeyspelare i pengar…

– Jo, det är så allt fungerar. Speciellt där borta. Där är man bara en handelsvara. Det kommer aldrig ändras i och med att klubbarna på ett sätt är en affärsmarknad.

Vad har Nashville Predators som organisation betytt för dig som hockeyspelare?

– Jättemycket såklart. Förutom Leksand är det egentligen den enda klubb jag spelat för. Nästa säsong är min tionde så jag har varit här länge. Tiden här har utvecklat mig till den spelare och person jag är idag.

Det var inte Nashville som draftade Filip Forsberg utan 2012 plockade Washington honom i första rundan som den elfte spelaren totalt. I april 2013 fick han beskedet att Capitals trejdat honom vidare till just Nashville.

– Direkt då det hände var jag såklart lite fundersam. Jag hade haft en bra säsong i Leksand och vi hade gått upp till elitserien. Jag kände en förvåning, minst sagt, men med facit i hand kunde det inte ha blivit bättre.

Nashvilles utveckling

Då visste inte heller Forsberg mycket om vare sig staden eller laget han skulle till.

– Nej, jag visste inte mycket. Det var mer att jag hade koll på vilka spelare Nashville hade. Jag kände till (Patric) ”Bengan” Hörnqvist, Pekka Rinne och Shea Weber. Det var i stort sett vad jag visste.

Hur har intresset för hockeyn i Nashville växt under åren du varit där?

– Jag måste ändå säga att det är en jättestor skillnad. När jag kom dit var folk intresserade, men det var inte någon jättekunnig hockeypublik.

– Nu är intresset lika stort, men skillnaden är att folk är lite mer kunniga. Dom har lärt sig sporten som snart har funnits i 25 år i Nashville.

Får du vara i fred då du går på stan?

– Det hände att folk känner igen mig, men det är aldrig några bekymmer. Folk i Nashville är vana vid lite större stjärnor än hockeyspelare med tanke all musik som är där. Folket i Nashville är för det mesta respektfulla.

Foto: Bildbyrån/ USA Today Sports. Filip Forsberg har blivit en stjärna i staden.

Är det flera som känner igen din blivande fru Erin än dig?

– (Skratt) Nej, men det där kan ändras från en dag till en annan, säger Filip Forsberg som trivs i sin andra hemstad.

– Leksand kommer alltid vara hemma, men jag har bott i Nashville under tio år. Då mitt kontrakt gått ut kommer jag ha varit där nästa exakt lika länge som i Leksand. Klart att då Nashville blivit en plats som betyder oerhört mycket för mig och Erin. Jag har mitt hem i Leksand och hon i Georgia, men Nashville har blivit vårt hem och den känslan kommer absolut stärkas framöver.

– Just nu bor jag och Erin i en lägenhet som ligger fem minuter från arenan som i sin tur ligger i centrum. Centrum och centrum förresteten. Det är en 200 meter lång bargata med fullt ös. Nu bor vi inte på den gatan utan i ett lite lugnare område. Ändå är det väldigt nära.

– Dom flesta av grabbarna i laget bor en kvart, tjugo minuter utanför centrum där det finns många fina bostadsområden.

NHL-drömmen väcktes

När du växte upp på Åkerö, hur såg dina NHL-drömmar ut då?

– Det första jag drömde om var att få spela i Leksands A-lag. Ju äldre jag blev desto mer började jag inse vad NHL är. Klart att fokuset då började skiftas. Först till Tre Kronor och att spela VM. Sedan NHL.

– När jag växte upp under 2000-talet var det inte något jättetryck för NHL i Sverige. Det var svårt med sändningar och tidsskillnader. Drömmen växte allt eftersom, men det var egentligen då jag blev draftad som jag i alla fall kände att det fanns en chans för mig att spela där.

Hade du som grabb något favoritlag i NHL?

– Nej, men jag gillade Colorado då ”Foppa” spelade där. Samtidigt gillade jag Flyers då han spelade där eftersom ”Foppa” var min favoritspelare.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Fredrik Forsberg.

Filip Forsberg lillebror Fredrik vann Hockeyallsvenskans poängliga senaste säsongen och visade upp ett skytte i powerplay som kanske var det bästa i hela serien, men om han redan idag skulle vara redo för NHL om chansen skulle dyka upp är storebror lite tveksam till.

– Hans skott skull klara sig väldigt bra. Det är i övriga spelet han har mer att jobba på, vilket han vet om själv.

– Det är givetvis ett jättesteg från Hockeyallsvenskan till SHL, därifrån och vidare framåt. Skulle Fredrik få spela 15-20 minuter och powerplay i varje match skulle han absolut göra mål.

– Nu funkar det inte riktigt så. Du kan inte bara ställa ut någon och låta honom bomba i powerplay, men skottet han har är absolut världsklass.

Framtiden i Nashville

Om åtta år är du 35-36 år och jag har gått i pension, hur går dina och tankar kring framtiden, att bo kvar i USA och så vidare?

– Vi har såklart pratat om det, men inget vi har tagit beslut om redan. Det är många saker som kan hända, men som jag sa har Nashville blivit vårt hem. Den känslan kommer inte minska under närmsta åtta åren.

Om vi ska lyssna på en låt från Erin, vilken rekommenderar du då?

– Wish He Were You

Wish He Were You- Erin Alvey - YouTube

TV: Filip Forsbergs fem snyggaste mål säsongen 2021/22