New York Islanders ser ut att behålla flera av sina breddspelare.

Enligt CapFriendly förlänger då både svenske Sebastian Aho och finske Robin Salo och skriver nya tvåårskontrakt med “Isles”.

Efter NHL-draften skiftar nu klubbarnas fokus till att förlänga kontraktet med blivande free agents. En av de klubbarna är New York Islanders och enligt CapFriendly.com har “Isles” registrerat sju nya kontrakt under natten.

Två av dem är då tidigare stjärnbackar i SHL då svenske Sebastian Aho och finske Robin Salo båda skriver nya tvåårskontrakt med Islanders.

Sebastian Aho lämnade Skellefteå 2017 och efter att ha kämpat i AHL några år ser han nu äntligen ut att ha fått en plats i NHL. De senaste två säsongerna har 26-åringen nämligen enbart tillhört NHL-truppen och den här säsongen blev det tolv poäng på 36 matcher för Umeåsonen.

Ahos nya avtal med Islanders är ett envägskontrakt värt 825 000 dollar per säsong de kommande två åren.

The New York #Isles have extended defence Sebastian Aho to a $825k x 2 year extension



Breakdown:

2022-23: $800k

2023-24: $850khttps://t.co/o34AEMCLOH