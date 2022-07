Cam Talbot och hans agent är missnöjda med Minnesota Wild efter att Marc-André Fleury skrivit ett nytt kontrakt med klubben.

Det har lett ett ordbråk mellan Talbots agent George Bazos och Wilds general manager Bill Guerin.

– “Billy” har en hel del att fundera på, säger Bazos.

– George kan säga vad fan han vill, säger Guerin.

Tidigare i veckan kom Minnesota Wild överens med stjärnmålvakten Marc-André Fleury om ett tvåårskontrakt värt 3,5 miljoner dollar per säsong.

Det har dock lett till ett missnöje hos Wilds andra målvakt Cam Talbot och hans agent som menar att Fleury är ett hot mot Talbots möjligheter till speltid för Minnesota.

Det ledde till att Talbots agent, George Bazos, flög till Montréal för att träffa Wilds general manager Bill Guerin i samband med NHL-draften. Parterna ska ha haft minst två möten och diskuterat Talbots framtid i klubben.

– Vi båda sade vad vi tyckte och “Billy” har en hel del att fundera på, skrev Talbots agent George Bazos i ett sms till TSN:s Pierre LeBrun efter mötena med Guerin.

Cam Talbot's agent George Bazos met with Wild GM Bill Guerin during the third round here. ``We both stated our positions,'' Bazos said via text message. ``Billy has a lot to think about.'' 👀

Det har nu lett till att Bill Guerin svarar på agentens kommentar och han är då tydlig med att Talbot ska vara kvar i Minnesota.

– Jag behöver inte göra ett skit, Cam Talbot är under kontrakt. George kan säga vad fan han vill men mitt lag är satt nu och det är bara så det är. Vi kan diskutera det här fram och tillbaka men Cam är den del av vårt lag och vi gillar verkligen honom. Allt vi försöker göra är att vinna, säger Guerin enligt The Athletics Michael Russo.

Guerin: “I don’t have shit to do. Cam Talbot’s under contract. George can say whatever the hell he wants. My team’s set right now, and that’s the way it goes. We can have all the discussions we want. Cam’s a member of our team. We really like Cam. All we’re trying to do is win” https://t.co/F1CNuUH8je