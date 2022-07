Lucas Carlsson slog sig in i Florida Panthers den senaste säsongen.

Nu belönas han med ett nytt kontrakt med Presidents Trophy-vinnarna.

Efter att mestadels ha fått spela AHL-hockey under sina tre första år i Nordamerika slog sig Lucas Carlsson in i Florida Panthers och tog en NHL-plats under den gångna säsongen.

Han inledde säsongen med åtta matcher i farmarlaget men lyftes sedan upp och fick då spela 40 NHL-matcher där han gjorde tre mål och nio poäng.

Nu går Florida ut med att de har kommit överens med Carlsson om ett nytt kontrakt som sträcker sig över nästa säsong. Det nya avtalet är ett tvåvägskontrakt som är värt 800 000 dollar vid spel i NHL och 300 000 dollar vid spel i AHL.

– Lucas är en effektiv tvåvägsback som har en bra tävlingsinstinkt. Vi är nöjda att han kommer fortsätta vara en del av vår organisation under nästa säsong, säger general managern Bill Zito.

We have also re-signed Lucas Carlsson to a one-year, two-way contract!



📝 » https://t.co/zFgtsUUwmZ pic.twitter.com/5OtiCz70ok — Florida Panthers (@FlaPanthers) July 8, 2022

Den tidigare Brynäsbacken draftades av Chicago Blackhawks i fjärderundan 2016 och spelade sedan tolv NHL-matcher för Chicago innan han trejdades till Florida Panthers 2021.

25-åringen har totalt spelat 62 NHL-matcher, 143 AHL-matcher och 136 SHL-matcher under sin karriär. Han har tidigare även representerat Sverige vid JVM 2017.

