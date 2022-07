En av den här generationens bästa backar tackar för sig.

Enligt TSN:s Pierre LeBrun och Frank Seravalli på DailyFaceoff.com kommer Duncan Keith att avsluta sin hockeykarriär.

Sett till meriter är Duncan Keith en av de största backarna under 2000-talet. Han har vunnit tre Stanley Cups med Chicago Blackhawks (2010, 2013 och 2015), två Norris Trophys som NHL:s bästa back (2010 och 2014), Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP (2015) samt två OS-guld med Kanada (2010 och 2014).

Men nu ser karriären ut att vara över för backikonen – som fyller 39 år nästa vecka.

Enligt både TSN:s Pierre LeBrun och Frank Seravalli på DailyFaceoff.com har Keith nu fattat beslut om att lägga skridskorna på hyllan efter den senaste säsongen med Edmonton Oilers.

Word is Duncan Keith of the Edmonton Oilers has decided to retire. The 38-year-old has one year left on his deal at $5.54 million AAV. Heck of a career, two-time Norris Trophy winner and Conn Smythe Trophy winner.

Confirming #Oilers D Duncan Keith has reached a decision to retire, leaving Edmonton with lots of cap flexibility now. #Blackhawks will also be hit with a cap recapture charge, which was a difficult part of Keith’s discernment process.



First to report: @PierreVLeBrun