Darcy Kuemper släpps av Colorado Avalanche efter Stanley Cup-segern och blir free agent.

Då ersätter mästarna med Aleksandar Georgijev från New York Rangers.

– Det var ett tufft beslut, säger general managern Joe Sakic.

Colorado Avalanche tvingas göra förändringar efter att ha vunnit Stanley Cup för att hamna under lönetaket.

Det innebär att laget nu genomför ett målvaktsbyte inför nästa säsong. Darcy Kuemper, som var lagets förstemålvakt under både grundserien och slutspelet, släpps av “Avs” och kommer att bli free agent nästa vecka.

I stället plockar Colorado in ryske målvakten Aleksandar Georgijev från New York Rangers i utbyte mot ett tredjerunde- och femterundeval i årets draft samt ett tredjerundeval i 2023 års draft.

– Det var ett tufft beslut. Alla vet att vi är i en jobbig situation mot lönetaket och vi var tvungna att göra en trejd för att få in någon yngre och billigare för att hjälpa vår situation. Det var tungt att ringa Darcy och säga att vi går vidare. Han hjälpte oss att vinna Stanley Cup och man vill inte gå skilda vägar med sådana killar, säger Colorados general manager Joe Sakic.

And so it begins 😎#GoAvsGo pic.twitter.com/taJdtOZJZb