Chicago Blackhawks börjar sin storstädning.

Näste spelare att få lämna är 40-målsskytten Alex DeBrincat som i natt trejdades till Ottawa Senators i utbyte mot flera draftval.

Rebuilden i Chicago Blackhawks är officiellt igång.

Under natten trejdade de nämligen bort en av lagets bästa spelare, skyttekungen Alex DeBrincat, i utbyte mot tre draftval.

24-åringens nya klubbadress blir då Ottawa Senators.

– Vi ville plocka in någon som är en pålitlig målskytt och som passar i ålder med vår unga kärngrupp. Han passar de kriterierna. Vi har sökt efter någon som kan gå in i en av våra toppkedjor och det kommer han också att göra, säger Ottawas general manager Pierre Dorion.

Valde backtalang som sjua

Chicago fick tre draftval från Ottawa för DeBrincat, ett förstarundeval i årets draft, ett andrarundeval i årets draft samt ett tredjerundeval för 2024 års draft. Förstarundevalet var det sjunde valet i nattens draft och med det valet tingade Chicago backtalangen Kevin Korchinski som gjorde 65 poäng på 67 matcher som rookie i WHL den senaste säsongen. Under fredagen kommer de att ha det 39:e valet som en följd av trejden.

Alex DeBrincat draftades i andrarundan av Chicago Blackhawks 2016 och har sedan vuxit ut till en stjärna. Han imponerade med 52 poäng under sin rookiesäsong och följde sedan upp det med att skjuta 41 mål och 76 poäng i sin andra säsong. Efter ett tungt tredje år hittade DeBrincat toppformen igen under den förkortade säsongen 2021 med 32 mål och 56 poäng på 52 matcher, ett snitt som hade gett 50 mål och 88 poäng under en vanlig grundserie på 82 matcher. Den senaste säsongen sköt forwarden 41 mål och 78 poäng och DeBrincat har därmed varit Chicagos bästa målskytt de två senaste säsongerna.

