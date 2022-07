I slutet av juni opererade Nicklas Bäckström sin krånglande höft. Frågan var då om han skulle kunna ta sig tillbaka. Nu kommer beskedet att svensken planerar för spel nästa säsong.

– Vi förutser att “Nick” kommer tillbaka, säger Washingtons General manager Brian MacLellan till NHL.com.

Nicklas Bäckström har under senare år haft problem med sin höft. Det har under en längre tid diskuterats vad som är det bästa alternativet, och om han kan fortsätta spela.

I slutet av juni meddelade Washington Capitals att deras stjärnsvensk opererat den krånglande höften i ett försök att åtgärda problemen, men frågan kvarstod. Skulle “Bäckis” kunna fortsätta spela. Ryan Kesler gjorde samma typ av operation 2019 och kunde inte ta sig tillbaka till ishockeyn igen.

Nu berättar Washingtons General manager Brian MacLellan att Bäckström planerar för spel nästa säsong, även om återhämtningsperioden kommer bli långdragen.

– Jag tror att alla är nöjda med resultatet av operationen, tränarna och läkarna. Jag tror att det är “Nicks” avsikt att komma tillbaka och spela vid något tillfälle det här året, tiden för det kommer vara oviss och kommer bestämmas när han återhämtas. Vi kommer övervaka under tiden och ta ett beslut längre fram under säsongen, säger MacLellan till NHL.com.

Svår att ersätta

Under tiden kommer Washington få ett svårt arbete framför sig med att ersätta Bäckström. MacLellan menar att de inte kommer kunna ta in en erfaren center genom free agent eller trejd. Bäckström har tre år kvar på sitt kontrakt, som är värt 9,2 miljoner dollar per säsong. Placerar de honom på listan med långtidsskadade kan de frigöra lönetaksutrymme temporärt.

– Det är inte som att vi kommer ta in en 9 miljoner dollars-spelare. Vi förutser att “Nick” kommer tillbaka vid något tillfälle. Innan det försvinner, planerar vi utifrån att han kommer tillbaka. säger MacLellan.

