Janis Kalnins gjorde ingen succé i Sverige.

Målvakten lämnade Växjö under säsongen och gör nu klart med en flytt tillbaka till KHL.

– Det var det bästa alternativet för min familj och för mitt liv efter hockeyn, säger målvakten till sportscentrs.com.

När målvaktsikonen Viktor Fasth bestämde sig för att lägga skridskorna på hyllan var det lettiska Janis Kalnins som värvades in som ersättare inför säsongen 2021/22. Målvakten som då hade erfarenhet från KHL med Jokerit såg ut som en bra värvning, men hittade inte rätt. Succén uteblev och efter endast 17 matcher valde han istället att flytta till Finland och Tappara mitt under säsongen.

Nu byter 30-åringen klubbadress igen. Ryska HK Amur Chabarovsk meddelar på sina sociala medier att Kalnins har skrivit på ett kontrakt med KHL-klubben.

– Det var det bästa alternativet för min familj och för mitt liv efter hockeyn. Jag är vuxen och jag vet hur folk kan reagera, och hur media kan vrida på situationen. Vi lever alla våra egna liv och tar besluten som är bäst för oss själva och vår familj, säger målvakten till sportscentrs.com.

Kalnins har knappt 200 KHL matcher i bagaget sedan tidigare. Han har även representerat Lettland under fyra VM och senast under OS 2022. Under sin korta tid i Tappar lyfte han även till slut bucklan och blev finsk mästare.

