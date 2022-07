JVM:s bästa back sponsras av fansen i brandstationen

En lång intervju med succébacken Tuva Kandell som berättar om JVM-turneringen, tunga säsongen med Leksand och att hitta glädjen med ishockeyn igen.

Trots utebliven medalj kom Junior-VM i Madison bli en framgång för svensk del. Bland annat efter att laget varit nära att slå ut guldtippade USA i semifinalen. I grundserien kom dessutom svenskorna att besegra Finland som inte bara är granne utan även den kanske tuffaste rivalen. Till bästa back i turneringen utsågs Leksands Tuva Kandell som under turneringen svarade för ett mål och totalt sex poäng på sex matcher.

– Det var riktigt kul att få det priset när vi inte fick medaljer. Det tröstade lite i alla fall, berättar Tuva Kandell då hockeysverige.se träffar henne utanför Hälla Brandstation i utkanten av Leksand. Hälla Brandstation som faktiskt är med och sponsrar Leksands IF.

Kandell fortsätter:

– Jag är nöjd med min prestation. Jag hade en ganska tuff säsong i Leksand. Den var inte så rolig och jag hade tappat lite av glädjen. Att då få åka över dit, ha så kul med det här laget och få ett sådant pris höjer självförtroendet och glädjen till hockeyn igen.

Glädjen till hockeyn igen, var du less på det efter säsongen?

– Man blir trött under en säsong och dessutom med matchstraffen jag åkte på under säsongen som inte varit så roliga.

Hur gick tankarna då du fick din Junior-VM biljett i handen?

– Det var roligaste beskedet jag fått på länge. I vintras blev det först klart att det inte skulle bli någonting. Sedan fick jag höra att det ändå skulle bli något i USA, men efter det hörde vi inget mer och det var ganska tyst. Jag trodde att det inte skulle bli något av det där. När sedan truppen kom ut var jag jätteglad över att ha kommit med.

Tuffa starten på turneringen

Just gruppen som Sverige åkte över med beskrivs av många som var med som väldigt speciell.

– Vi hade en sjukt bra sammanhållning. Vi hade inte träffats en enda gång innan vi åkte över. Trots det blev vi så himla tajta innan matcherna började, vilket jag också tror var det viktigaste för oss. Att alla lärde känna varandra så snabbt och trodde på varandra.

Ni hade aldrig tidigare spelat mot USA och när ni gick in i första matchen smällde det bara till och matchen slutade 1-6, hur gick tankarna då?

– Jag kände såklart att det inte var någon bra start, men det var ingen som kände att vi skulle ge upp.

– Det var första perioden som ställde till det och att vi var lite trötta då vi inte varit i USA allt för länge och fortfarande var lite ”jetlag”. Dessutom, den tiden på kvällen matchen spelade, klockan åtta, var vi trötta, men det är inget vi ska skylla på. Första perioden var, som sagt var, tuff, men sedan växte vi in i matchen.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Tuva Kandell vid Hälla brandstation.

Efter att ha slagit Tjeckien i kvartsfinal var alltså Sverige nära att slå USA då svenskorna ledde med uddamålet inför tredje perioden.

– Vi hade ställt in oss på att vi inte skulle ge USA någonting och ge allt från start, vilket kanske inte gjorde i första matchen. Då släppte vi USA alldeles för lätt i första perioden.

– Nu fick deras tjejer känna att vi inte skulle ge oss och då blev dom frustrerade, vilket gav oss chanser att göra mål.

Tuva Kandell gjorde en okej säsong i Leksand som tillhörde bottenlagen. Det blev två assist på 26 matcher.

– Jag är inte överdrivet nöjd, men jag tycker ändå att det gick okej även om jag vill kunna bidra framåt ännu mer den här säsongen.

Säsongen i Leksand

Det har känts som Leksand ibland spelat som yra höns och stundtals spelat riktigt bra, vad var det som gjorde att ni inte kuggade i hela vägen?

– Jag vet inte riktigt. Det handlade antagligen också om att lära känna varandra och inte hängde med varandra så mycket utanför isen. Det blev grupperingar.

– Det kändes som många fokuserade på sina egna prestationer i stället för lagets. ”Jag vill göra poäng” i stället för ”vi ska vinna”.

Varför blev det så, handlar det om en ledarfråga?

– Så kan det vara, men det beror nog också på vad du är för spelare.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Tuva Kandell.

Du spelar fysiskt och drar dig inte för att kliva in i närkamper, vad bottnar det här i?

– Att jag nyligen kommer från att spela med killarna. Jag gjorde det fram till gymnasiet så det sitter fortfarande i ryggmärgen att jag vill gå in fysiskt. Jag tycker också att det är mycket roligare att spela så.

– Det känns som att det då blir mer hockey och är ett lättare sätt att vinna tillbaka pucken på än att bara stå där och peta med klubban. Använder man klubban åker man ut för hakning. Vad man än gör så åker man ut.

– Jag tycker det ska bli bättre som vi nu ska få göra, att trycka till lite i alla fall. Det handlar ju inte om att vi ska döda varandra. Är alla beredda på det fysiska spelet så tror jag inte det kommer bli lika mycket skador.

Kommer alla vara beredda på det här i inledningen med tanke på att en del spelare aldrig har tidigare spelat med tacklingar på det här sättet?

– Nu har alla fått en förvarning ganska långt innan. Det skulle vara annat om dom kommer till första matchen och säger att vi ska tacklas idag.

– Även jag själv kommer säkert glömma bort det ibland eftersom jag spelat några år utan och aldrig varit den här sortens tacklingar i SDHL.

– Jag tror också domarnivån kommer bli jämnare för nu vet alla att man får trycka till varandra. Tidigare har det varit så att i vissa matcher har vi fått trycka till varandra medan i andra matcher har det inte ens varit okej att nudda varandra. Det har till och med varit matcher där det varit jättestor skillnad från period till period.

Nya lagbygget

Till kommande säsong kommer ett nytt namn kliva in som coach i Leksands bås, Jordan Colliton.

– Alla har haft möte på ”Teams” med henne där vi har fått presentera oss och berätta lite om oss själva. Hon berättade om sig, hennes mål med säsongen och kravställningar hon strävar efter att vi ska ha mot varandra.

– Det var skönt att få prata med henne så här i förväg så det inte blir så att vi kommer till starten i augusti och inte ens har ett ansikte på den som ska träna oss.

Leksand har en viss stomme kvar, men utöver det kommer ni ha ett nästan helt nytt lag med många importer, hur tänker du kring lagbygget?

– Det är såklart kul att det kommer in nya spelare, men det innebär också att vi delvis börjar om från grunden. Vi har en bra stomme som vi kunnat bygga vidare på och göra bra saker med.

– Nu blir det, som sagt var, som att börja om från start. Samtidigt har vi en ny tränare så det är nytt det med och jag tror att det kommer bli bra.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Tuva Kandell i Leksandströjan.

Inför kommande säsong kommer såklart pressen på din prestation öka med tanke på bland annat framgångarna i Junior-VM, hur känner du kring det?

– Att jag har press på mig är inget jag går runt och tänker på. Jag försöker alltid göra mitt bästa och se det utifrån det.

Vad vill du prestera?

– Framför allt vill jag fokusera på det offensiva spelet, att jag ska våga mer och kanske hålla mer i pucken. Det vet jag att jag skulle klara av.

– Även det här med att vara hård i egen zon och inte låta motståndarna komma in på mål.

”En är att få vara det”

Vilka förväntningar ska vi ha på det nya Leksand?

– Att vi ska vara ett viljestarkt lag som vill vinna varje match oavsett vilka vi möter.

Leksands IF sponsras av ett gäng fans från Hälla. Ett gäng som ses i gamla brandstationen där det hålls tillställningar som drar in pengar till klubben. Bland annat har man två spelare, en i damlaget och en i herrlaget, där brandstationens logotyp synd på mediaskuben i Tegera Arena i samband med spelarpresentationen.

– Jag tycker det är häftigt då man åker igenom byarna här på en matchdag och det är Leksandsflaggor hissade överallt. Det är sjukt kul att dom vill göra det här och att samla ihop så pass mycket pengar till klubben är fint.

Du är ”deras spelare”, hur ser du på en sådan sak?

– Det är en ära att få vara det. När jag åker igenom Hälla tänker jag ofta att dom som bor här hejar på mig och vårt lag. Det är coolt.

Foto: Bildbyrån.

Hur ofta är du här ute och besöker Hälla brandstation?

– Tyvärr blir det inte så ofta, men jag och Filip Johansson var med då dom hade fest uppe i Ullvi bystuga. Då fick jag frågan om jag var Filips flickvän. Jag svarade ”Ja, det är jag”. När vi skulle upp på scenen var det många som blev överraskade att det inte var så utan att jag var spelare i damlaget, säger Tuva Kandell med ett skratt.

Kalle Juvas är en av dom drivande kring engagemanget i Hälla Brandstation.

– Tänk vilka spelare vi haft. Oliver Larsen som nu spelade VM för Danmark. Axel Bergkvist som ska spela för Färjestad. Filip Johansson som fått NHL-kontrakt. Emil Heineman, NHL-kontrakt. Nu skulle vi ha Isak Rosén, men så fort Buffalo fick höra det skickade dom över ett NHL-kontrakt (skratt) och dessutom du Tuva som var bästa back i Junior-VM.

”Jätteroligt att se henne på isen”

Vem ska ni ge NHL-kontrakt kommande säsong?

– Det har snackats lite om Alexander Lundqvist, men vi får se vem det blir.

Kalle, hur kommer det sig att ni valde att kliva in som sponsorer för Leksands IF?

– Jag, Uffe Hedberg och Sven Skog körde lite interna tips inför säsongen. Bäste målskytt och så vidare. Sven tyckte att vi kunde vara i brandstation eftersom vi då kunde få dit lite mer folk och göra något roligt av det helgen före premiären.

– Så blev det. Vi sålde någon korv, läsk och lite sådant. Vi körde det där några år och då blev det helt plötsligt lite slantar över. Sedan satt vi upp på terrassen vid Arne Skogs bord. Jag och Sven tittade på jumbotronen när dom började presentera spelare där med ett företagsnamn.

– Vi sa att det skulle vara häftigt om det kom upp en spelare och under det Hälla Brandstation. Jag frågade ”Malmen” (Tony Malm) lite på skoj vad dom skulle ha för det där. Han kom fram till att det fanns juniorer som inte hade något företag på sin presentation. Vi kom överens om en summa och på den vägen var det.

– Många tyckte att det där var ganska roligt, vilket även föreningen fått höra. Därför har dom hakat på och verkligen vill att vi ska fortsätta med den grejen.

Eftersom det kostade en del pengar att sponsra på det sättet ordnade man fler fester och lotteriförsäljning.

– Jag var damtränare tidigare och haft mycket kontakt med ”Siiken” (Christer Siik). Han träffar mycket folk då han är ute och det var på den vägen TV4 kom hit och gjorde ett reportage om oss.

– Efter ett tag tyckte vi att vi även skulle ha en damspelare, vilket ”Malmen” också tyckte så vi lade in lite mer pengar. Vi försöker också vara matchvärd för damerna en kväll, men det är på villkor att det skulle finnas möjligheten att köpa mat och öl. Precis som på en herrmatch.

– I år samlade vi även in pengar till Ukraina. Jag tror vi fick in 26 000. Pengar som gick via UNHCR. Här ställde Richard Brasar och hans gäng upp och spelade gratis plus att Marinan ställde upp med mat.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Tuva Kandell och Kalle Juvas inne i Hälla brandstation.

Som tidigare damtränare, hur ser du på Tuva Kandell som spelare?

– Det är jätteroligt att se henne på isen. Framför allt nu under Junior-VM där hon var enastående. Passningar du slog satt klockrent.

– Det var en riktigt bra hockey under Junior-VM. Passningarna satt verkligen perfekt på bladen, avslutar Kalle Juvas innan vi alla tre kliver in i gamla brandstationen för att se hur den mår sommartid.