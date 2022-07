Efter en spelarkarriär som till synes aldrig ville ta slut vägrar profilen ändå att släppa kopplingen till sporten. Nu kliver Andreas Paulsson in i en roll som assisterande tränare i Hockeyettan.



När Vallentuna under veckoslutet äntligen klev fram ur dunklet och presenterade 16 klara spelare på ett bräde var det förstås något av en grej i sig.



Men den brokiga samlingen av Hockeyettan-arbetare och division 2-transatlanter var väl egentligen inte det största utropstecknet. Det var snarare att Andreas ”still going strong” Paulsson återvänder till tränarbänken.



Den stora profilen som gjort sig känd som evighetsmaskinen som vägrar lägga av har hunnit fylla 46 och spelade i Hockeyettan så sent som säsongen 20/21 (då i just Vallentuna). I vintras utklassade åldermannen division 2 och gjorde magiska