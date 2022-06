Jordan Smotherman var en stjärna i HockeyAllsvenskan under flera år.

Nu avslutar han spelarkarriären och sadlar om. 36-åringen är klar som huvudtränare och general manager för ECHL-laget Worcester Railers.

Förra säsongen var Jordan Smotherman lagkapten för Worcester Railers.

Nu meddelar klubben att 36-åringen avslutar sin spelarkarriär – men blir kvar i klubben då han tar över som både tränare och general manager för ECHL-klubben.

– Det var ett privilegium att spela min sista säsong här och få uppleva fansen i Worcester. Jag är väldigt spänd på att få inleda min tränarkarriär i en lojal och passionerad stad som den här. Jag är väldigt tacksam för möjligheten att fortsätta pusha Railers i rätt riktning, säger Smotherman till klubbens hemsida.

BREAKING: Jordan Lavallee-Smotherman (@jsmoothie10) is making his way from the ice to behind the bench as our new Head Coach and General Manager!



📰: https://t.co/rfvIQwiJqP pic.twitter.com/SL5Y5EoXDb