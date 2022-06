I en mini-serie för Hockeysverige Plus tittar vi närmare på lag som varit upp i högsta serien och dansat en säsong eller två. Lag som man idag inte förknippar med SHL. I dag: Clemensnäs IF.

Tog sig tillbaka en andra gång.

Vann med 17–1!

“Vi var som lag för tunna".

Det sägs att det var i Klemensnäs hockeyvaggan i Skellefteå stod. Redan 1942 startade Clemensnäs IF i gång hockeyn på Haratjärn i Ursviken. Under resans gång, närmare bestämt 1972, slog Clemensnäs ihop med Rönnskärs IF och blev i folkmun ”CRIF”. Numera heter klubben Clemensnäs HC och håller till i Division 2.