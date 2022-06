Tre (!) nya svenskar invalda i Hockey Hall of Fame

Fram till igår hade bara fyra svenska spelare valts in i Hockey Hall of Fame. Nu är den siffran uppe i sju. Av sex namn som valdes in i Hockey Hall of Fame 2022 var nämligen tre (!) svenskar.

Börje Salming, Mats Sundin, Nicklas Lidström och Peter Forsberg. Svensk hockeys fyra mest legendariska spelare någonsin var fram till igår de fyra enda svenska spelarna som hade valts in i Hockey Hall of Fame. Men nu är antalet svenskar som valts in nästan dubbelt så många.

Av de sex som valdes in vid en ceremoni igår var nämligen hälften av dem svenskar. Först att ropas upp av dem var Daniel Alfredsson, som blivit förbisedd av juryn i flera år. I år har det funnits en intensiv kampanj för att få in “Alfie” i Hall of Fame, och det är möjligt att det är den som gav utdelning igår.

– Jag trodde ärligt talat inte att jag skulle få samtalet och väljas in igår, sade svensken i samband med ceremonin.

Sen var det bröderna Sedins tur att väljas in i Hall of Fame. Vancouvertvillingarna är också två av Sveriges främsta spelarna genom tiderna och har bland annat vunnit en varsin poängligavinst i NHL. De var också med och vann OS 2006 - tillsammans med en viss Daniel Alfredsson.

– Vårt mål var att alltid vara de bästa spelarna vi kunde vara, och jag tror vi hjälpte varandra att vara det. Varenda dag försökte jag besegra Henrik, och det har pågått sedan vi var barn, sade Daniel Sedin.

Tidigare HV-stjärnan valdes in

Även Sedinarnas legendariske lagkompis från Vancouver, målvakten Roberto Luongo, valdes in. Det gjorde även Herb Carnegie, en kanadensisk forward som spelade på 40- och 50-talen.

Det fanns även stark svenskkoppling på den damspelare som valdes in. Det var nämligen ingen mindre än Riikka Sallinen, tidigare känd som Riikka Välilä. Hon spelade i Limhamn 2002/2003 och i HV71 under åren 2016 till 2019. Sedan dess har hon jobbat som assisterande tränare i klubben.

Sallinen slutade spela hockey 2003 men gjorde sensationell comeback 2013 och var, som 46-åring, fortfarande en av SDHL:s bästa spelare när hon gjorde 51 poäng och slutade sjua i poängligan under hennes sista år i karriären.

