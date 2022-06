I april skrev han på ett nytt kontrakt med Mora. Nu lämnar Lukas Wernblom för SHL-spel. Han är klar för Malmö.

– En spelskicklig forward som även besitter en hög tävlingsnivå och en tjurighet som vi är förtjusta, säger Malmö Redhawks sportchef, Björn Liljander.

Lukas Wernblom har varit en av Moras bästa spelare de två senaste säsongerna, med 47 respektive 40 gjorda poäng. För två månader sedan meddelade han dessutom att han skulle stanna i klubben kommande säsong.

Men nu står det klart att han bryter sitt nyskrivna avtal för spel i SHL.

– Det är klart att det är tufft men systemet är ju som det är. Vi fick samtal igår om att Lukas kommer spela för en SHL-klubb och blev lite tagna på sängen. Självklart kommer vi att ersätta Lukas med en riktigt bra hockeyspelare, det är inget snack om saken, säger sportchef Andreas Hägglund till klubbens hemsida.

“Toppspelare i HockeyAllsvenskan”

Ny klubbadress blir Malmö. De har skrivit ett tvåårskontrakt med den rivige forwarden.

– I Lukas får vi in en ung och lovande spelare som visat prov på att han är en toppspelare i HockeyAllsvenskan, där han varit en producerande forward under sin tid i Mora. Jag har haft möjligheten att följa honom länge och jag känner också honom väl efter att ha haft honom som spelare under min tid i U18-landslaget, säger Malmö Redhawks sportchef, Björn Liljander till klubbens webbplats.

Wernblom har tidigare gjort tre SHL-matcher för HV71, för två säsonger sedan. Han ansluter till sin nya klubb redan på onsdag.

– Det ska bli väldigt kul att komma till Malmö. Jag har fått en riktigt bra bild av klubben och ser fram emot att få komma ner och köra igång med grabbarna nu innan det väntar individuell träning i sommar. Det här är väldigt inspirerande och jag har siktet inställt på att ta nästa steg i min karriär, säger 21-åringen.

