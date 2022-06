Brett Supinski har hittat en ny klubbadress efter att ha lämnat Västervik.

Toppforwarden är klar för EHC Basel i den schweiziska andraligan.

Det blev ingen fortsättning i Västervik för Brett Supinski efter säsongen där han vann interna poängligan i den småländska klubben.

Nu har Västerviks poängkung hittat en ny klubbadress inför nästa säsong.

Brett Supinski har nämligen presenterats av EHC Basel i den schweiziska andraligan där han har skrivit ett kontrakt för den kommande säsongen. I Basel kommer Supinski vara en av spelarna som ska ersätta tidigare SHL och HockeyAllsvenskan-profilen Eric Himelfarb som nyligen avslutade sin hockeykarriär. Himelfarb spelade tre säsonger i Basel innan han lade skridskorna på hyllan.

Supinski flyttade till Europa förra året efter at ha spelat 106 matcher i ECHL och han imponerade sedan i Västervik. Den 26-årige kanadensaren kom igång ordentligt under slutet av säsongen då han gjorde 13 poäng på de sista elva grundseriematcherna vilket var sjätte bäst i HockeyAllsvenskan under den perioden.

Totalt under grundserien gjorde Supinski 33 poäng på 41 matcher vilket var bäst i Västervik. I slutspelet bidrog han med sju poäng på sju matcher.

