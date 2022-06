Leksand har tappat flera spelare till NHL inför nästa säsong.

För hockeysverige.se berättar nu fyra av dem, Isak Rosén, Nils Åman, Calle Själin och Emil Heineman, om att flytta till andra sidan Atlanten.

– Det är ett kvitto på att klubben gör något bra här, säger Calle Själin.

LEKSAND (Hockeysverige.se)



Inte mindre än fem spelare från förra säsongen lämnar Leksand för spel i NHL. Dessutom valde nyförvärvet från Djurgården, Filip Cederqvist, lämna utan att tagit ett skridskoskär för klubben. Max Véronneau har tidigare testat på NHL-spel och bara spelat en säsong i Leksand. Däremot, fyra av spelarna som lämnar, Isak Rosén, Nils Åman, Calle Själin och Emil Heineman, har alla spelat som juniorer i klubben. Hockeysverige.se stämde träff med dom fyra vid Hembygdsgårdarna strax ovanför Siljans södra mynning i Leksand.

– Vi hade hockey i familjen. Pappa (Jörgen Själin) har spelat hockey eller varit tränare under hela sitt liv. Sedan har jag en storebror (Pontus Själin, Luleå) som också började tidigt, berättar Calle Själin då vi pratar lite om hur allt började.

– Hockeyn fanns i familjen så när jag ploppade ut var det bara att haka på. Jag var alltid i omklädningsrummet med pappa. Samma sak med brorsan, att jag alltid hängde med där. Det var ganska klart att det skulle bli hockey för mig med.

– Den idol jag hade i NHL var Henke Lundqvist eftersom jag var målvakt vid den tiden. Sedan blev det Peter Forsberg. När jag blev äldre och visste att jag skulle bli back kollade jag mycket på (Nicklas) Lidström.



Emil Heineman:

– Jag har tre äldre bröder som alla spelade (Carl Heineman, Andreas Lundin, Lars Lundin) så jag flög in ganska tidigt i det där. När min två år äldre brorsa skulle börja i Björnligan ville jag också ”hänka på” så jag var två år yngre än dom andra som spelade där.



Hade du några förebilder vid den här tiden, Calle Själin kanske?

– Ja, jag såg tidigt att han hade en väldigt stor talang, skrattar Emil Heineman innan han fortsätter:

– Jag skulle säga att det faktiskt var mina brorsor. När jag sedan kollade på Peter Forsberg tyckte jag att han var väldigt bra.

”Några kom fram efter att dom såg mitt namn på skylten”

Emil Heineman ska kommande säsong spela i Montréals organisation dit han trejdades från Calgary tidigare i år. 20-åring var också nyligen över till Kanada för att besöka sin nya klubb.

– Jag fick uppleva hur mäktigt det är att vara hockeyspelare där borta. Montréal är verkligen hockeyns Mecka. Det är stjärnstatus de luxe att spela där. Jag märkte det direkt då jag blev upplockad av en chaufför som körde mig till hotellet. Han berättade att då han stod vid flygplatsen var det några som kom fram efter att dom sett mitt namn på skylten. Dom visste att det var ett nytt prospect.

– Sedan berättade chauffören att då han plockade upp Shea Weber var det 3000 som stod och väntade på honom.



Var det inte 3000 då du kom ut terminalen?

– (Skratt) Nej, så var det verkligen inte. Det var sjukt kul att träffa alla där borta. Samtidigt var det skönt att ta det nu så inte allt är nytt då jag väl åker över.

Emil Heineman har varit på besök i Montréal. Foto: Ronnie Rönnkvist

Rosén ska spela JVM: ”Gå mot guldet”

Isak Rosén:

– Jag hängde på farsan (Roger Rosén) och brorsan. I Leksand kan man inte göra så mycket annat så det blir automatiskt hockey om du vill hålla på med något.



Var din farbror Johan Rosén en av idolerna?

– Idol vet jag inte (skratt). Jag kommer inte håg så mycket från då han spelade eftersom jag var så pass liten. Den jag såg upp till… Jag har alltid gillat (Pavel) Datsiuk mycket. Han var stor på Youtube med alla sina finter.

Du fick besked i veckan att du får spela Junior-VM i augusti, hur går dina tankar inför den turneringen?

– Jag har känt att jag velat veta om jag skulle behöva planera om. Nu blir det mycket hockey för mig i sommar, vilket ska bli väldigt kul eftersom jag varit skadad ett tag.

– När det nu blev som det blev och vi inte fick köra klart turneringen ska det bli extra kul att träffa alla igen och försöka gå mot guldet med det här laget.

Isak Rosén ska spela JVM i augusti. Foto: Ronnie Rönnkvist

Två spelare som ni saknar är Alexander Holtz och Lucas Raymond som båda stoppas av sina NHL-klubbar, vad betyder det här för lagets styrka?

– Raymond var hur bra som helst i NHL den här säsongen. Att han skulle vara med var det kanske ingen hade räknat med. Det hade varit en hyfsad förstärkning om han hade varit med i JVM.

– Holtz var vår spets i förra turnering, den som blev nedlagd. Han är superviktig, men vi har skickliga spelare som kan fylla upp deras platser.

”Blev chockad då jag blev uttagen”

Nils Åman:

– Jag är inne på samma sak. Farsan spelade hockey då jag var liten. Även min brorsa (Gustav Åman) spelade. Jag testade också på hockeyn och tyckte det var väldigt kul. En spelare i NHL jag tyckte om var (Jevgenij) Malkin.



Åman svarade senaste säsongen med Leksand för sex mål och totalt 14 poäng på 51 matcher.

– Jag startade säsongen bra. Sedan fick jag en liten dipp, men kom tillbaka i slutet av säsongen. Säsongen var lite upp och ner, men jag är ändå nöjd.

Nils Åman fick spela VM för Tre Kronor. Foto: Ronnie Rönnkvist

Åman fick debutera i Tre Kronor under säsongen och sedan dessutom vara med i VM.

– Jag blev chockad då jag blev uttagen till första landslagsuttagningen. Det var en helt sjuk känsla och sedan blev jag chockad igen då jag kom med till VM.



Hur upplevde du att ta klivit in och spela på den nivån?

– Det var mäktigt och kul att få möta några av NHL-stjärnorna som är där borta, extremt kul.



Isak Rosén spelade 28 matcher i SHL under säsongen och svarade för två mål och totalt fyra poäng.

– Säsongen har varit lite upp och ner. Jag tycker att jag gick bra i början. Sedan hade jag svårt att få speltid i varje match. Jag fick jobba hårt för det varje dag, att få mer speltid.

– Det var väldigt kul att komma i väg på JVM, men nu blev det som det blev. Jag är ändå helt okej med insatsen på dom matcherna.

Isak Rosén blev utlånad till rivalen Mora. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du var även upp till Johan Hedberg i Mora och spelade tre matcher.

– Ja, det var kul att få spela mycket och jag tycker att det gick bra i dom matcherna och jag fick producera lite på seniornivå. Annars har jag mest varit i gymmet efter skadan.

Emil Heineman gjorde elva mål och totalt 16 poäng på 36 matcher under säsongen.

– Det var en väldigt lärorik säsong. Jag hade dock lite strul i början, men fick till slut komma ner till Martin (Karlsson) och Jon (Knuts) där jag fick det här regelbundna varje dag. Det var en trygghet att ha dom minuterna i varje match, ha samma kedja och jobba in den. Jag tycker att vi gjorde det bra och fick in några påsar med tanke på att vi ändå vara en fjärdekedja, vilket var kul.

– Sedan fick jag gå upp och känna på att spela med Micke (Ruohomaa) och (Justin) Kloos.

– Lärorik, svängning, men tråkig avslutning. Så skulle jag sammanfatta min säsong.

Emil Heineman har spelat i Leksand hela sin karriär. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Behövde inte vara raketforskare för att fatta det”

Calle Själin gjorde sex mål och svarade för totalt 22 poäng på 46 matcher. Säsongen kom att bli hans kanske bästa i karriären.

– Ja, så var det. Jag tycker att jag började som jag avslutade säsongen innan. Nu fick jag spela mer samtidigt som jag och Matt (Caito) spelade med varandra säsongen innan också. Vi visste vart vi hade varandra redan innan start. Ofta kan det bli så i en ny säsong att det är många nya backpar och kedjor, men den biten hade vi gjort redan.

– Det gick bra hela vägen, men lite omställning blev det för mig eftersom jag fick mer speltid och fick välja lägena då jag skulle göra vissa saker. Det var något jag fick lära mig. Över lag har det varit bra och gått uppåt hela säsongen.

– Jag hade en lite dipp då vi var kort om folk, men jag fick utdelning den här säsongen för allt hårt jobb. Poäng är inget jag direkt tittar på, men den utdelningen kom också, vilket såklart höjde mitt spel också.

Calle Själin fick debutera i Tre Kronor. Foto: Ronnie Rönnkvist

Östersunds-fostrade Själin fick dessutom dra på sig Tre Kronor-tröjan för första gången i seniorsammanhang. Totalt blev den nio landskamper.

– Det var stort. Alla har nog det som en dröm, att få spela för Sverige.



Är det en besvikelse att du inte kom med till VM?

– Nej, det skulle jag inte säga. VM var inget jag hade räknat med direkt. Att jag fick vara med så pass länge var roligt. Det var speciellt häftigt då vi spelade i Stockholm. Sedan visste jag att det skulle komma in några tunga namn till VM. Jag behövde inte vara raketforskare för att fatta det.

”Har varit en dröm sedan jag var lite”

Skogsbo-fostrade Nils Åman blev rejält överraskad då Vancouver erbjöd honom ett NHL-kontrakt.

– Lite som när jag fick VM-biljetten, att det blev en liten chock. Det gick ganska snabbt efter VM att Vancouver hörde av sig och sa att dom var intresserade. Extremt kul och det har varit en dröm sedan jag var liten att både få spela VM och skriva ett NHL-kontrakt.



Om det blir AHL inledningsvis, hur tänker du då?

– Att det är en utmaning. Jag har inte bestämt hur vi jag ska göra då. Jag och agenten har pratat om att bestämma oss efter ”dev-campen”. Vi får se då hur det blir.

Nils Åman fick ett kontrakt av Vancouver Canucks. Foto: Ronnie Rönnkvist

Isak, du ska åka över till Buffalo, har ni pratat något om hur det blir om du får inleda i AHL?

– Nej, det har vi inte gjort. Först ska jag på camperna. Sedan får vi se vart jag ligger, vad Buffalo vill, vad Leksand vill, vad dom och jag tror är bäst för mig.

– Klart att jag går för en plats i NHL även om inte alla tror på det, men det här vet jag inget om förrän tidigast i september.

Emil Heineman:

– Det är ett beslut jag får ta där och då. Jag har funderat lite själv, men inte mer än så. Det ska bli intressant att komma över för att få tävla och träna på riktigt. Vi får se hur allt går. Det kommer vara svårt att ta plats, men det ska bli kul att utmana om det.



Calle, när vi sågs första gången hade du en Rangers-tröja på dig, blev du överraskad då nu Florida ville skriva kontrakt med dig?

– Både och. Jag hörde av Florida ganska tidigt, runt jul. Sedan dess har jag snackat med dom, men när det väl började närma sig trodde jag kanske inte riktigt på det.

– Jag har ändå haft bra säsonger och vetat att jag haft ögonen på mig. När väl allt var klart fattade jag ändå inte vad jag gjort. Det var lite oväntat, men jag hade på känn att det kunde hända lite.



Och om det blir AHL?

– Det är bara att kopiera killarna som sitter här svar, säger Calle Själin med ett skratt.

Florida väntar för Calle Själin. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Sedan ”Tjomme” kommit hit har det hänt något”

Leksand skickar alltså över fem spelare till NHL, hur tänker du kring det?

– Det är ett kvitto på att klubben gör något bra här. Leksand får upp yngre spelare som tar för sig och utvecklas. Jag tror att det gör att fler spelare vill komma hit, säger Leksandsbacken och fortsätter:

– Sedan hamnar Leksand i en speciell situation och har ett jobb att göra då det försvinner så många spelare under en kort tid, men dom vill hjälpa och ge oss chansen att testa på det vi drömmer om.

– Jag känner att dom bara är glada för vår och föreningens skull att vi får den här chansen. Det blir ändå ett skyltfönster när man ser att andra kan lyckas här.

Emil, du är uppväxt i verksamheten, känner du att klubben utvecklats mycket senaste åren?

– Jag vet inte riktigt vad som skett på ungdomssidan eftersom det var ett tag sedan jag var där. Men sedan ”Tjomme” (Thomas Johansson) kommit hit har det hänt något. Det börjar egentligen uppifrån A-lag, hur han vill bygga, men jag tycker juniormässigt att det idag hänger ihop mer. Det finns en längre tanke i juniorverksamheten än bara just nu. Att det inte bara är viktigt att vinna matcher just nu utan man ser till utvecklingen också.

– Det här var något ”Challe” (Mikael Karlberg) var inne på då vi spelade J20. Att det inte spelade så jättestor roll om vi vann alla matcher utan det var också viktigt att vi skulle lära oss bli bra hockeyspelare, avslutar Emil Heineman innan det är dags att testa killarnas nya matchtröjor.

Heineman, Rosén, Själin och Åman. Foto: Ronnie Rönnkvist

