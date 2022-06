Boston Bruins sparkade oväntat tränaren Bruce Cassidy.

Nu uppger Boston Hockey Now att klubben har identifierat fem kandidater som kan ersätta Cassidy.

Förra veckan gick Boston Bruins ut med den oväntade nyheten att de sparkar coachen Bruce Cassidy efter att klubben åkt ut i konferenskvartsfinalen mot Carolina Hurricanes. Under sina år som coach för Boston tog Cassidy klubben till Stanley Cup-final 2019 samt en Presidents Trophy-seger 2020. Cassidy tog också hem Jack Adams Award som NHL:s bästa tränare 2020.

Nu uppges den klassiska NHL-klubben ha identifierat fem potentiella ersättare till Bruce Cassidy, som själv har presenterats som ny tränare för Vegas Golden Knights.

Enligt Boston Hockey Now kommer Boston att intervjua Joe Sacco, Jay Leach, David Quinn, Jim Montgomery, Spencer Carbery för det lediga tränarjobbet.

Har varit assisterande för Boston i åtta år

Av de fem kandidaterna är det tre stycken som har varit huvudtränare i NHL tidigare: David Quinn, Joe Sacco och Jim Montgomery.

David Quinn var coach för New York Rangers under tre år mellan 2018 och 2021 innan han fick kicken förra året. I år har han varit huvudtränare för USA:s landslag under både OS och VM.

Joe Sacco var huvudtränare för Colorado Avalanche under fyra år mellan 2009 och 2013. De senaste åtta åren har Sacco varit assisterande tränare i just Boston Jim Montgomery var tränare för Dallas Stars under en och en halv säsong men fick sparken i december 2019. De två senaste säsongerna har han varit assisterande tränare i St. Louis Blues.

De övriga två kandidaterna är Jay Leach och Spencer Carbery som har varit assisterande tränare i NHL den senaste säsongen. Carbery i Toronto Maple Leads och Leach i Seattle Kraken. Jay Leach är också bekant med organisationen då han var huvudtränare för Bostons AHL-lag Providence Bruins under fyra år,

