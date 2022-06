I kvalserien var det i slutändan ett svagt målskytte som stod i vägen för ett avancemang till Hockeyallsvenskan. Nu visar Hudiksvall med eftertryck att man vill åtgärda de bristerna.



Det är hög tid att damma av det gamla förtjusande rimmet om ”Real Hudiksvall” igen.



För det börjar onekligen se ut som att klubben har en tydlig plan att åtgärda bristerna som uppenbarade sig i kvalserien och därmed ställa ett oerhört potent lag på isen.



Ni minns hur det såg ut i kvalserien. Hudiksvall lyckades efter en otroligt fint genomförd säsong inte göra fler än två mål under ordinarie tid i sju av tio kvalseriematcher. Bara HC Dalen och Halmstad var svagare i målskyttet av de sex kvalande lagen.



Så här i efterhand är det lätt att peka ut just den punkten som avgörande för att det inte blev Hudiksvall som to