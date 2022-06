Jacob Moverare får förnyat förtroende i LA Kings. Klubben meddelade under natten till torsdag att man har sajnat den svenske backen på ett nytt tvåårskontrakt.

LA Kings har en ung kärna med många svenska spelare på väg upp i klubben. En av dem, Jacob Moverare, skriver nu ett nytt kontrakt med klubben.

Den 23-årige backens nya kontrakt är värt 1.5 miljoner dollar och sträcker sig över två år. Los Angeles tingade spelaren som spelare nummer 112 i draften 2016.

We have signed defenseman @moveraree to a two-year contract extension worth an average annual value (AAV) of $762,500 through the 2023-24 season.



