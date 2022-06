Ellen Jonsson fick lämna Brynäs tidigare under lågsäsongen.

Nu är målvakten i stället klar för AIK.

– Jag vet att den här flytten är viktig för mig, säger 24-åringen till klubbens hemsida.

Hon vann målvaktsligan i SDHL och var nominerad som ligans bästa målvakt men fick ändå lämna Brynäs.

Nu har Ellen Jonsson hittat en ny klubbadress.

Inför nästa säsong har toppmålvakten nu gjort klart med SDHL-konkurrenten AIK.

– Jag känner väl nu att det är dags att se lite andra saker, och utvecklas på ett annat sätt. Det blir lätt att man hamnar i samma banor när man är i samma position en längre tid. Nu ska jag få komma någonstans där de vill se mig utvecklas och ta nästa kliv, vilket jag är jätteglad för! Jag vet att den här flytten är viktig för mig och det ska bli jättekul att få utvecklas på andra sätt, säger Jonsson till klubbens hemsida.

”Höll en hög nivå under hela slutspelet”

Ellen Jonsson imponerade stort för Brynäs den senaste säsongen med 92,6 i räddningsprocent samt 1,50 insläppta mål per match under grundserien. Under SM-slutspelet förbättrade hon sig ännu mer till 94,1 i räddningsprocent och 1,21 insläppta mål per match när Brynäs tog sig hela vägen till den femte och avgörande finalen där de förlorade mot Luleå/MSSK.

– I Ellen får vi en målvakt som verkligen brinner för att utvecklas. Hon har dessutom fått göra en del matcher med landslaget som visar vilken hög nivå hon håller. Hon spelade så sent som i våras i SM-finalerna med Brynäs och höll en hög nivå under hela slutspelet, säger AIK:s huvudtränare och sportchef Calle Wendt och fortsätter:

– Vi har fått en mycket bra bild av Ellen under våra samtal och är säkra på att hon kommer passa in hos oss med många spelare som vill jobba hårt för att fortsätta utvecklas.

Ellen Jonsson tillhörde Brynäs under nio år och spelade totalt 104 SDHL-matcher för klubben men nu väntar alltså spel i huvudstaden för den 24-åriga målvakten.

