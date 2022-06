MoDo har hittat sin ersättare till Klara Peslarova.

Från den amerikanska collegeligan hämtas 24-åriga Lauren Bench in.

– Jag tycker att vi har träffat en jackpot här – vi hade Lauren väldigt högt upp på vår prioriteringslista, säger sportchefen Björn Edlund.

Lauren Bench kommer till MoDo närmast från University of Minnesota, där hon spelat de senaste två säsongerna. Innan dess tillhörde hon Bemidji State i fyra säsonger.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta min hockeykarriär och att starta en ny resa på andra sidan havet, med MoDo, säger hon till klubbens hemsida.

Bench värvas in efter att MoDo tidigare under våren tappat fjolårets förstamålvakt Klara Peslarova till Brynäs.

– Hon täcker en stor del av målet och är positioneringssäker, men trots det finns det en aggressivitet där för att hitta puckar. Hon har haft konsekvent bra statistik under sina fem år på college. Jag tycker att vi har träffat en jackpot här – vi hade Lauren väldigt högt upp på vår prioriteringslista, säger MoDos sportchef Björn Edlund.

Den gångna säsongen noterades Bench för en räddningsprocent på 91,9 procent samt ett snitt på strax under två insläppta mål per match på de 23 matcher hon vaktade University of Minnesotas kasse.

Kontraktet med MoDo sträcker sig över säsongen 2023/24.

