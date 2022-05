Finland vinner VM-guld 2022.

Detta trots att de tappade 3-1-ledning till 3-3 – men i förlängningen klev Sakari Manninen fram och sköt det historiska första guldet på hemmais för Finland.

För tredje VM-turneringen i rad så väntade en final mellan Finland och Kanada. 2019 vann Finland i Bratislava och 2021 vann Kanada i Riga. Under söndagen avgjordes det vilka som skulle ta hem tredje finalen lagen emellan.

Historia skulle skrivas oavsett vilka som vann. Vid finsk seger skulle de ta sitt första guld någonsin vid ett hemma-VM men vid kanadensisk seger skulle de vinna sitt 28:e guld och kliva förbi Sovjetunionen/Ryssland som mesta mästare i VM:s historia.

Det blev tajt och tätt i den första perioden där båda målvakterna, Juho Olkinuora och Chris Driedger, stod emot och ställningen var därmed alltjämt 0-0 i VM-finalen.

I den andra perioden tog dock Kanada över mer och när de fick ett powerplay tidigt i mittperioden så fick vi även matchens första mål. Stjärnan Mathew Barzal spelade över pucken till Dylan Cozens som smällde på ett direktskott upp i nättaket för att ge Kanada ledningen. Det var det första målet som Finland släppt in i boxplay på hela VM-turneringen.

Frölundamålvakten inbytt för Kanada

Finland fick sedan powerplay halvvägs in i perioden men de hade inte samma effektivitet utan Driedger höll tätt och Kanada behöll ledningen även in i den tredje perioden.

I inledningen av den tredje perioden fick Finland chansen att spela fem-mot-tre efter en felaktig utvisning av det svenska domarparet då Cole Sillinger visades ut för hög klubba trots att det var Miro Heiskanens egen klubba som träffade Heiskanen i ansiktet efter att Sillinger lyft på finländarens klubba.

Miro Heiskanen high-sticked himself in the face, but Cole Sillinger gets a penalty. #IIHFWorlds pic.twitter.com/wTkqryAwTu — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) May 29, 2022

Då kom också kvitteringen för Finland. Just Miro Heiskanen sköt ett hårt skott som gick utanför men som studsade i sargen bakom målet och kom ut perfekt för stjärnan Mikael Granlund som skickade in pucken i ett nästan tomt mål för 1-1 i finalen.

I samband med målet så skadade sig den kanadensiske målvakten Chris Driedger då han sträckte ut sitt högra ben och träffade stolpen med högra skridskon. Driedger kunde inte fullfölja matchen utan tvingades kliva av och Kanada slängde i stället in Matt Tomkins, som spelade i Frölunda den här säsongen, mellan stolparna med 16 minuter kvar av den tredje perioden.

Kanada hämtade upp 1-3 till 3-3

Tomkins nolla höll dock inte ens i två minuter innan Granlund var i farten igen och pricksköt in pucken i krysset bakom Tomkins för 2-1 till Finland som därmed hade vänt på matchen med två mål inom loppet av en minut och 44 sekunder.

Mikael Granlund scored again and it's 2-1.



This is on the Sillinger penalty when Heiskanen hit himself in the face. #IIHFWorlds pic.twitter.com/uj5Cz9c4TC — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) May 29, 2022

Kanada hade sedan svårt att ens få igång jakten på en kvittering och med sex minuter kvar att spela så kunde Finland i stället sätta 3-1 då Joel Armia snärtade in ett snabbt handledsskott som gick ribba in bakom Matt Tomkins.

Det skulle dock bli dramatiskt i slutet av finalen då den kanadensiske backen Zach Whitecloud klev fram och sköt 3-2 med drygt två minuter kvar. Men den finska målburen gick ur sitt läge precis innan pucken i nät då en kanadensisk spelare knuffade in en finländare i målet vilket fick målburen att tillfälligt hoppa upp ur peggarna som håller fast målet i isen för att sedan landa tillbaka på peggarna. Efter videogranskning så godkände då de svenska domarna Mikael Nord och Linus Öhlund bort målet och det var alltså 3-2 till Finland precis i slutet av matchen.

They're looking to see if the net was still on the moorings. #IIHFWorlds pic.twitter.com/ZzZKBNbGVP — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) May 29, 2022

Kanada ger aldrig upp sig och med 84 sekunder kvar av den tredje perioden så kom också 3-3 i finalen då Maxime Comtois skickade in ett direktskott bakom Olkinuora i den finska kassen och det skulle krävas förlängning för att skilja lagen åt – precis som i VM-finalen förra året.

Manninen hjälte i förlängningen

Väl framme i förlängningen så drog Kanadakaptenen Thomas Chabot på sig en utvisning för hakning. I powerplay-spelet så kunde Finland avgöra efter att Sakari Manninen skjutit 4-3-målet som säkrade det finska guldet.

Finland tar därmed ett historiskt första VM-guld på hemmais och deras totalt fjärde VM-guld genom tiderna. 2022 kommer då att gå till historien som det mest framgångsrika finska hockeyåret någonsin då de Finland har vunnit både OS-guld och VM-guld inom loppet at tre månader.

Finland – Kanada 4–3 OT (0-0,0-1,3-2,1-0)

Finland: Mikael Granlund 2, Joel Armia, Sakari Manninen.

Kanada: Dylan Cozens, Zach Whitecloud, Maxime Comtois.

TV: Så summeras Tre Kronors VM