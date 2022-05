Philadelphia Flyers letar efter sin nya huvudtränare.

Då uppger Kevin Weekes att profilen John Tortorella har intervjuats för det lediga jobbet.

Efter att både Alain Vigneault och Mike Yeo fått lämna Philadelphia Flyers efter fiaskosäsongen så är den klassiska klubben nu på jakt efter en ny huvudtränare.

Tidigare har det ryktats om att Barry Trotz, som fick sparken av New York Islanders, ska ha en intervju för det lediga jobbet – men han är jagad av i princip alla lag som saknar en coach just nu.

Då uppger nu Kevin Weekes på NHL Network och ESPN att John Tortorella är ett namn som kan vara aktuellt för Flyersjobbet. Han skriver nämligen på Twitter att tränarprofilen har varit på intervju i Philadelphia för den lediga tjänsten.

