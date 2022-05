Tre Kronor kämpar just nu för att bärga nationens tolfte VM-guld på herrsidan.

För 30 år sedan bärgade landslaget guld i Prag – med Tommy Sjödin som lagkapten.

– På något vis var jag nog mest paralyserad och förstod kanske inte vad som hänt, säger Sjödin till hockeysverige.se.

Tommy Sjödin var en av svensk hockeys tveklöst bästa backar under stora delar av 1990-talet. Hans internationella genombrott kom vid OS i Albertville 1992.

– Det var väl där som Minnesota fick upp ögonen för mig. Den turneringen gick personligen ganska bra för mig samtidigt som scouterna fanns på läktarna. Efter det så följde dom min utveckling under Sweden Hockey Games och även vid VM senare under året.

Varför räckte Tre Kronor inte ända fram till pallen det året i OS?

– Det handlade om så små tillfälligheter. Vi förlorade mot tjeckerna i kvartsfinalen med 3-1. Dom fick sina mål efter några plumpar hos oss medan vi inte satte dit våra chanser. Vi hade ett bättre lag normalt sett än vad tjeckerna hade det här året och vi skulle säkert ha vunnit fyra av fem möten mot dom, men nu handlade det om en match och då hade tjeckerna marginalerna på sin sida.

Vid VM samma år, 1992, så svarade ni för en praktsensation, om man får tro media, då ni vann guld i Prag.

– Jag har för mig att Expressen hade en helt svart sida efter vår inledning av VM (skratt). Enligt media så hade vi ett väldigt dåligt lag men vi bevisade motsatsen innan turneringen var över.

“Ett minne man bär med sig hela livet”

Ni hade en tung inledning på VM-turneringen då? Var det egentligen i kvartsfinalen mot Ryssland som ni vann med 2-0 som allt vände?

– Ja, hade vi förlorat den matchen så hade kanske det blivit vår sämsta VM-turnering någonsin, men om vi hade oflyt mot tjeckerna i OS så hade vi nu flyt mot ryssarna.

– Vi gjorde en fantastiskt bra match försvarsmässigt och sedan gjorde Mats Sundin det viktiga 1-0 målet. 2-0 målet har jag för mig att Roger Hansson gjorde liggande på isen.

Går det att klä ord på känslan att som lagkapten lyfta VM-bucklan?

– Jag kommer inte ihåg vilka känslor man hade mer än att man kände en stor glädje. På något vis var jag nog mest paralyserad och förstod kanske inte vad som hänt.

Vad betydde mottagandet på Sergels Torg i Stockholm när ni hade återvänt hem med guldmedaljerna?

– Då förstod jag verkligen vad vi hade ställt till med. Sverige har vunnit flera gånger tidigare och även senare. Varje gång har mottagandet varit liknande med flygeskort, Sergels Torg och så vidare. Varje guld är unikt och självklart helt fantastisk, sen att även jag har fått vara med om detta mottagande är ett minne man bär med sig hela livet.

Vann Guldpucken

Sedan kröntes säsongen med att Tommy Sjödin fick Guldpucken.

– Det var ett personligt pris som ett kvitto på att just jag gjort något bra. Självklart är jag väldigt glad över det priset, men VM-guldet smäller högre för då gjorde vi i laget något bra gemensamt.

Vid VM 1995 i Globen så var Tre Kronor storfavoriter under Curre Lundmarks ledning. Varför lyckades ni inte med att slå finnarna i finalen tror du så här i efterhand?

– Jag vet inte om jag kan hålla med dig om att vi var favoriter direkt. Finnarna hade ett mycket bra lag med ”Knatte, Fnatte och Tjatte”- kedjan (Saku Koivu, Ville Peltonen och Jere Lehtinen) plus Jarmo Myllys i mål. Finnarna var bättre än vad Sverige var under dom här åren precis som Sverige är bättre än Finland idag. Det går ofta lite i vågor så jag vill nog påstå att vi egentligen var ganska chanslösa i finalen mot Finland det året, avslutar Tommy Sjödin som spelade totalt fyra VM och ett OS. Lägg därtill att han spelade drygt 100 NHL-matcher.