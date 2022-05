Tre Kronor ska möta Norge och William Nylander gör då sin första match i årets VM.

Stjärnan kliver in i förstakedjan med Lucas Wallmark och Joakim Nordström.

Samtidigt saknas lagkaptenen Oliver Ekman Larsson.

Efter att det varit mycket snack både hit och dit om William Nylanders vara eller icke vara på hockey-VM så kom glädjebeskedet för Tre Kronor i fredags att stjärnan skulle flyga till Tammerfors.

Han landade i Finland under lördagen och gick då på is direkt och under söndagen kliver “Lill-Nyllet” också in i mästerskapet på allvar då han finns med i laguppställningen när Sverige ska möta Norge.

William Nylander kliver då rakt in i förstakedjan med Lucas Wallmark och Joakim Nordström.

Här har vi laget som drar på sig blåstället i Tre Kronors möte med Norge ikväll. Nedsläpp kl 19:20 i Viaplay/TV6 och i Radiosporten. Välkommen! #Trekronor #IIHF<worlds pic.twitter.com/NcwRDDwx0l — Tre Kronor (@Trekronorse) May 22, 2022

I övrigt så kastar förbundskaptenen Johan Garpenlöv om i kedjorna där Joel Kellman spelar i andrakedjan med Rasmus Asplund och Emil Bemström. Carl Grundström och Jacob Peterson flyttas då ner till tredjekedjan med Carl Klingberg. Tre Kronor gör också ett målvaktsbyte då Magnus Hellberg kliver in i kassen efter att Linus Ullmark stod i förra matchen mot USA.

Garpenlöv ställer även tre spelare utanför laget då målvakten Marcus Högberg, backen Oliver Ekman Larsson och forwarden Mathias Bromé inte kommer till spel.

Mest anmärkningsvärt är att lagkaptenen OEL saknas. Enligt Johan Garpenlöv ska “Oliver inte vara spelbar”. Joakim Nordström tar då över “C:et” i kvällens match. “OEL” är dock på plats i arenan och ser matchen.

TV: Inför Sverige - Norge

Matchrapporter: Sverige segrade mot Slovakien – efter storspelet