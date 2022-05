Linus Omark lämnar Luleå Hockey efter finalförlusten.

Det bekräftar klubben på sin hemsida.

– Även om det inte var ett helt oväntat besked från Linus, så är det ändå ett väldigt tråkigt besked att få, säger sportchefen Stefan “Skuggan” Nilsson.

Det blir ingen fortsättning i Luleå för Linus Omark.

Efter att ha förlorat SM-finalen mot Färjestad så lämnar han Norrbotten för att fortsätta sin karriär i Schweiz. På sin hemsida skriver Luleå att Omark har fattat beslutet tillsammans med sin familj.

– Även om det inte var ett helt oväntat besked från Linus, så är det ändå ett väldigt tråkigt besked att få. Linus gjorde en väldigt bra säsong för oss och var en stor del i att vi kunde ta oss till SM-final och att vi så när kunde gå hela vägen, säger sportchefen Stefan Nilsson.

Slog fem klubbrekord i Luleå

Omark var en av SHL:s allra bästa spelare den här säsongen och kom trea i poängligan under grundserien med 58 poäng på 52 matcher samt tvåa i poängligan under SM-slutspelet med 17 poäng på lika många matcher. Han slog då totalt fem klubbrekord för Luleå Hockey i poäng och assist under en och samma säsong.

Trots att Luleå nu tappar en av ligans allra bästa spelare så räknar de med att ändå vara ett konkurrenskraftigt lag även nästa säsong.

– Oavsett vilket kommer vi att få ett mycket starkt lag även kommande säsong. Dels genom de många spelare som vi redan har på kontrakt men även dom som vi har för avsikt att plocka in i truppen inför 2022/2023, säger “Skuggan” Nilsson.

I skrivande stund har klubben 19 spelare på kontrakt inför nästa säsong i form av två målvakter, fem backar och tolv forwards.

TV: Därför blev Färjestad svenska mästare

Matchrapporter: Färjestad knäckte Luleå i avgörande matchen Färjestad kvitterade och förstörde Luleås guldfest Luleå vann på nytt mot Färjestad Färjestad vann efter drama – kvitterade matchserien mot Luleå Luleå tog ny seger i serien mot Färjestad efter förlängningsdrama