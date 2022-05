Efter branden – Danmark föll mot Tyskland

Det var en brand i Helsingfors Ishall som ledde till en försening mellan Danmark och Tyskland. När matchen väl kom igång vann tyskarna med 1-0.

Danmark har fått en rätt bra start på Hockey-VM och låg trea i sin grupp inför den fjärde matchen.

Men uppladdningen till den blev allt annat än bra. Bara med cirka timmen kvar till nedsläpp kom larm om en brand i arenan som tömdes. Flertalet brandbilar var på plats och hanterade situationen. Efter ett par timmar meddelades det att matchen kunde dras igång.

Då blev det en målsnål tillställning där vi bara fick ett enda mål.

Det var i den andra perioden som Marc Michaelis gjorde matchens första och enda mål i numerärt överläge.

Marc Michaelis makes it 1-0 on the PP at 32:41. Some good puck movement by the German PP. #IIHFWorlds pic.twitter.com/nFFHPvUSCA