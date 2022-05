De gör upp om Jack Adams Award

Andrew Brunette, Gerard Gallant och Darryl Sutter är de tre finalisterna till Jack Adams Award, som går till NHL:s bästa tränare.

NHL presenterade under torsdagen de tre finalisterna till Jack Adams Award.

Trion som är nominerade till priset är Andrew Brunette, Florida Panthers, Gerard Gallant, New York Rangers och Darryl Sutter, Calgary Flames.

Andrew Brunette ledde Florida Panthers till Presidents Trophy som går till ligans bästa lag under grundserien. Gerard Gallant tog sitt New York Rangers till ett efterlängtat slutspel. Och Darryl Sutters Calgary Flames var i stunder ligans bästa lag under grundserien.

Gerard Gallant blev 2018 tilldelad priset efter att ha gjort succé med Vegas Golden Knights under deras jungfrusäsong. Andrew Brunette däremot gör sin första säsong som huvudtränare. Darryl Sutter har vunnit två Stanley Cup med Los Angeles Kings men har aldrig plockat hem priset.

TV: Håkan Södergrens Dream Team på 90-talet