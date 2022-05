Efter att ha gjort succé i Troja/Ljungby har Kevin Karlsson nu värvats till Djurgården.

Ett stort steg uppåt för backen – som är förberedd på att det kommer vara tuff konkurrens om speltiden.

– Det är något som man får räkna med när man sajnar för en sån stor klubb, säger 25-åringen till hockeysverige.se.

Sedan nedflyttningen från SHL till HockeyAllsvenskan har Djurgården främst satsat på hemvändare då tidigare DIF-profiler som Marcus Krüger, Daniel Brodin, John Norman och Alexander Falk värvats tillbaka till klubben.

Den senaste värvningen bryter dock mönstret.

Kevin Karlsson gjorde succé i Troja/Ljungby den här säsongen och var eftertraktad efter att klubben åkt ner till Hockeyettan. Då var det Djurgården som snappade upp den 25-årige backen då han presenterades på ett tvåårskontrakt för drygt en vecka sedan.

För hockeysverige.se berättar Kevin Karlsson att Djurgårdens IF var en möjlighet han inte kunde tacka nej till.

– Det fanns väl lite andra intressanta bud men sedan hörde Djurgården av sig. Det är väldigt svårt att tacka nej när Djurgården ringer, det är en otrolig chans för mig att utvecklas och ta kliv i min karriär, säger Karlsson.

”Uppgången blev lite meningslös när man åkte ut direkt”

Den Linköpingsfostrade backen spelade tre år i IF Troja/Ljungby och var en av lagets stora hjältar när klubben gick upp till HockeyAllsvenskan förra året.

Det blev dock bara en ettårig sejour i andraligan för Troja som åkte ner till Hockeyettan efter att ha förlorat kvalspelet mot Södertälje.

Även om det har gått en och en halv månad sedan degraderingen så är det fortfarande ett sår som håller på att läka för Kevin Karlsson.

– Det är klart att det satt i under ett tag efteråt. Det är otroligt tråkigt och känslan efter en sådan förlust är hemsk. Det känns nästan som att uppgången blev lite meningslös när man åkte ut direkt. Det är bara så jävla tråkigt, säger Karlsson som själv inte fick spela i den sjätte och avgörande matchen på grund av avstängning:

– Det suger otroligt mycket att jag inte fick spela, det kommer jag nog ha med mig hela livet. Som spelare vill man alltid vara med och påverka, SSK var trötta och jag kände att vi kunde utnyttja det. Då känner jag att jag kanske hade kunnat påverka i matchen som var och kanske ändrat ödet. Fan, det var hemskt att sitta på läktaren och se det där.

Himmel och helvete för Kevin Karlsson och Troja/Ljungby. Foto: Bildbyrån

Vad var det som gick snett för Troja som ledde till nedflyttningen?

– I slutändan är det flera faktorer men om man ser till de här play out-matcherna var det förmågan att göra mål. Vi hade ett par matcher som vi borde ha vunnit för att vi hade flera bra lägen att göra mål men där (Nikita Tolopilo spikade igen. Om man drar ner det till en faktor så var det målskyttet som blev avgörande.

”Lyfter sig av att spela i en bättre liga”

Trots att det var en tung säsong för Troja/Ljungby så gjorde Kevin Karlsson succé under vad som var hans första säsong i HockeyAllsvensknan. På 48 matcher sköt han nio mål och 28 poäng vilket gav en delad åttondeplats i backarnas skytteliga och en delad niondeplats i backarnas poängliga.

– Det kändes bra för egen del och jag försökte bara ta med mig självförtroendet som jag hade med mig från säsongen i Ettan. Jag kände det att i Allsvenskan ska jag försöka spela mitt spel som jag gjort tidigare. Man fick anpassa sig lite men ju mer man kom in i det så växte man. Det flöt på bra och när poängen började komma så ökade självförtroendet också.

Vanligtvis brukar det vara ett svårt steg att gå upp från Hockeyettan till HockeyAllsvenskan men Kevin Karlsson fick det inte att se så svårt ut.

Faktum är att han presterade bättre i HockeyAllsvenskan än vad han någonsin tidigare gjort i Hockeyettan då hans tidigare bästa säsong var 21 poäng och han satte nu personbästa med 28 poäng.

Hur kommer det blev ett sånt lyft i en svårare liga?

– Jag har faktiskt inte tänkt på det. Det blir väl lite att man får anpassa sig till spelet och personligen så blir det kanske att man förenklar vissa grejer, och blir snabbare med pucken, snabbare passningar och snabbare skott lite för att man var tvungen att göra det.

– Det blev att finslipa på de detaljerna, för i Ettan kanske man kom undan med att vara lite långsam. Men i Allsvenskan var man tvungen att ta snabbare skott och det ledde sedan också till mer poäng.

– Man lyfter sig av att spela i en bättre liga. Samtidigt hade jag en bra trygghet i Troja och kände att jag kunde få komma ut och spela mitt spel för att jag hade det förtroendet där.

Kevin Karlsson gjorde succé i debutsäsongen i HockeyAllsvenskan. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

”Tuff konkurrens – gäller att man är på sitt bästa hela tiden”

Den starka säsongen har nu lett till en flytt upp till huvudstaden. Kevin Karlsson har redan anslutit till sitt nya lag och börjat bekanta sig med allt det nya i Stockholm.

Då har jobbet redan nu börjat inför nästa säsong.

– Jag känner redan nu när vi lagt upp en plan med sommarfysen som grund att jag nog kommer vara i mitt livs form efter den här sommaren. Det ska bli väldigt intressant att se hur man kan spela sen när man har den här grunden i sig inför säsongen.

Det är några steg upp från Troja.

– Ja, det kan man säga och allting är lite proffsigare också. Jag kommer kunna leva hockey nu också, det har jag aldrig kunnat göra tidigare i min karriär. Det blir att anpassa sig till det då också, men det här är en chans som jag var tvungen att ta.

I Troja/Ljungby var Kevin Karlsson lagets viktigaste back och den spelare som fick mest speltid av alla med 21:40 minuters istid per match. I och med flytten till Djurgården blir det dock en helt annan konkurrens.

Ser man till det senaste exemplet på en storklubb som åkt ner till HockeyAllsvenskan i HV71 så värvades tidigt in spelare som Marcus Karlström, Alexander Ytterell, Daniel Norbe och Pontus Netterberg. Men med tiden så värvade HV in fler och fler toppnamn vilket ledde till att de tidiga värvningarna fick mindre roller ju längre säsongen led. Karlström lämnade då laget under säsongen medan Ytterell, Norbe och Netterberg alla var petade stundtals under slutskedet av säsongen.

I Djurgården kan det bli ett liknande scenario och laget har nu fem backar på kontrakt samtidigt som det ryktas om att drömnamn som Erik Gustafsson och Fredrik Claesson kan värvas in från NHL. Erik Gustafsson har till och med själv öppnat för att återvända till Djurgården i en intervju med Hockeynews.

Är du inte orolig för att se din roll minskas om det lastas in liknande toppvärvningar?

– Det är något som man får räkna lite med när man sajnar för en sån stor klubb. Jag är förberedd för konkurrensen och ser det som en möjlighet för mig att utvecklas. Jag är inställd på att spela som jag gjorde förra säsongen och ta ytterligare kliv i mitt spel.

– Jag siktar på att ta en topp sex-placering men det är tuff konkurrens och då gäller det att man är på sitt bästa hela tiden. Detta är ett stort steg i min karriär men jag är förberedd på situationen.

– Om det kommer in någon som Erik Gustafsson eller liknande toppback så finns det mycket att lära sig också av en sån kille. Det finns alltid för- och nackdelar med sånt men man får försöka se fördelarna.

Det kommer bli tuff konkurrens om istiden i Djurgården. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

”Om man förstår det så skapar man ett vinnande lag”

Den senaste säsongen var Karlsson i ett bottenlag som siktade på att välta jättarna när de kom på besök i hemmaarenan. Nu kommer han dock stå på motsatt sida genom att spela i Djurgården, ett lag som kommer ha en måltavla på sig i jakten på SHL-platsen.

Hur ska man hantera den pressen som det innebär att spela i en topptippad storklubb?

– Jag vet inte… Det är klart att vi kommer ha ett bra lag och då gäller det att få ihop alla bitar. Om vi kan få ihop de delarna som HV71 gjorde nu den här säsongen så kommer vi ha en bra chans att gå upp direkt. Det är en tuff resa helt klart men jag tror vi kommer få ihop ett jäkla bra gäng.

– Varenda lag kommer att vilja göra sin bästa match mot oss. Så var det lite nu med Troja när vi mötte HV. Man behöver inte ens säga det inom laget men undermedvetet blir det så som spelare att man vill gå ut med en topprestation. HV förstod det och de kanske inte var helt överlägsna men lyckades ändå vinna sina matcher. Om man förstår det så skapar man ett vinnande lag.

25-åringen har redan tidigare varit med om ett avancemang när han och Troja/Ljungby gick upp från Hockeyettan. Nu hoppas han göra den resan men i slaget större för att vara med när Djurgården tar sig tillbaka upp till SHL.

– Det hade varit otroligt häftigt. Resan vi gjorde då med Troja… Den glädjen finns inte, det är så extremt kul. Självklart hoppas man på att få göra resan nu också och personligen siktar man ju också på att få komma upp och spela i SHL också. Målet är att gå upp och det är det vi siktar på och det är roligt att vara med på den här resan, avslutar Kevin Karlsson.

