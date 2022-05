Rickard Wallin kom in och vände hela Färjestads förening. Första värvningen var analytikern Erik Wilderoth, som har gjort succé. Nu berättar Wallin för Värmlands Folkblad att succéanalytikern har skrivit på för två år till.

I november klev Rickard Wallin in som sportslig direktör i Färjestad. Första steget i blev att plocka in analytikern Erik Wilderoth. Efter succéavslutningen som slutade med ett guld säkrar klubben nu upp Wilderoths tjänster under två år till.

– Det vi pratat om är två år framöver. Det är jag jätteglad för, jag vill ha honom hos oss, tycker han har en superviktig roll som han gjort det oerhört bra i. Som sagt: Han visar vilka stenar vi ska vrida och vända på, säger Wallin till Värmlands Folkblad.

“Målade upp väldiga visioner”

Innan Wilderoth klev in i Färjestad hade han under en tid agerat analytiker i C Mores sändningar. Första tiden i klubben har han inte arbetat heltid, men får nu chansen att göra precis det och fortsätta sitt arbete.

– Vi målade upp väldiga visioner. Eller jag gjorde det i november när jag klev på, allt jag skulle hinna med att göra den här säsongen. Men det är så jäkla många matcher i den här sporten, vi har fått ha blicken väldigt nära fötterna. Nu får vi en annan möjlighet nästa säsong – när jag går upp på heltid, säger Wilderoth till Värmlands Folkblad.

Färjestad gick från att vara uträknade till att ta sig genom hela slutspelet innan de till slut lyfte bucklan. Wallins ombyggnation av organisationen har redan fått utdelning, men det tar inte slut nu. Wilderoth är en viktig kugge, men scouter, och eventuellt en sportchef ska även in.

