I går nominerades Victor Hedman till Norris Trophy.

Nu har en annan svenskstjärnan chansen att prisas av NHL då Jacob Markström nomineras till Vezina Trophy.

Jacob Markström har chansen att prisas som NHL:s bästa målvakt den här säsongen.

Under tisdagen presenterade NHL de tre finalisterna till Vezina Trophy och Markström är då en av dem. De övriga två är finländaren Juuse Saros (Nashville Predators) och ryssen Igor Sjestjorkin (New York Rangers).

Tidigare har bara två svenskar vunnit Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt – Pelle Lindbergh (1985) och Henrik Lundqvist (2012). Jacob Markström har nu alltså chansen att bli den tredje. Senast en svensk nominerades till Vezina var 2019 när Robin Lehner var en av tre finalister men då vanns priset av Andrej Vasilevskj.

Jacob Markström har gjort stor succé för sitt Calgary Flames den här säsongen och stått för sin bästa säsong i karriären. På 63 matcher hade Markström 92,2 i räddningsprocent samt 2,22 insläppta mål per match och han var därmed med i toppen av målvaktsligan. Hans nio nollar under säsongen var också bäst av alla målvakter i NHL.

