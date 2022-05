Färjestads dominans på hemmaplan fortsätter. Karlstad-laget vann måstematchen med 3-1 och förstörde Luleås guldfest.

– Helt magiskt. Fansen sluter upp bakom oss, säger matchvinnaren Per Åslund i C More.



Med kniven mot strupen klev Färjestad ut på isen i den sjätte finalmatchen. Men de gjorde även det med vetskapen om att de inför kvällen hade vunnit samtliga matcher på hemmaplan i slutspelet.

En dominans som inte tog slut i kväll. Karlstad-laget bars fram av hemmapubliken och såg till att ordna en avgörande match sju. En sen utvisning och ett powerplay-mål av Per Åslund som innebar 3-1 dödade allt guldhopp i Luleå.

– Helt magiskt. Fansen sluter upp bakom oss. Vi visar att vi vågar spela med pucken, har långa anfall och vi gör en bra match, säger Per Åslund efter matchen i C More.

Joel Lassinantti var det stora utropstecknet från det femte mötet. Luleå-målvakten stod för flera imponerande räddningar och höll sin nolla hela vägen till sista signalen. Men med dryga tolv minuter spelade hade han redan fått se två puckar passera mållinjen bakom sig.

Färjestad tänkte inte ge upp så enkelt. I sitt första powerplay klev Theodor Lennström fram och kunde placera in ett skott bakom Lassinantti med hjälp av en fin skymning av Gustav Rydahl.

Målet gav hemmalaget energi och fick Knappt två minuter senare utdelning igen för sin fina start på matchen. Kaptenen Linus Johansson tog emot en fin pass av Daniel Viksten och rundade enkelt Lassinantti.

– Jag tycker Färjestad var bättre än oss i första. Vi har våra lägen, jag vet inte vad det beror på. Vi går in och hoppas att det ska lösa sig och det gör det inte om man går in och hoppas. De tar ledningen, vilket de gjort i alla hemmamatcher här, det får vi skylla oss själva för, säger Luleåtränaren Thomas Berglund i C More efter matchen.

Missade öppet mål

Även om Färjestad fortsatte att pressa Luleå i den andra perioden, spelade de stundtals med nästan lite för mycket självförtroende. Soloåkningar slutade i onödiga pucktapp och Luleå kunde hålla sig kvar i matchen och till slut även utmana Dominik Furch rejält.

– Det är för mycket nord-syd-hockey för oss, säger Linus Johansson i C More efter andra perioden.

Brendan Shinniminn fick perioden bästa chans när pucken studsade fram till honom framför ett helt öppet mål, men det ville sig inte för kanadensaren.

– Vi hade några chanser att göra mål. Den första är en rullande puck, träffade stolpen, det är otur, sade Shinnimin i C More efter andra perioden.

Brendan Shinnimin missar öppet mål 🤯 #twittpuck pic.twitter.com/k7vhz8U5Fe — C More Hockey (@cmorehockey) May 9, 2022

Poängkungen avgjorde

Linus Johansson byggde vidare på de första perioderna och fortsatte vara en av matchen stora giganter. Kaptenen visade stort lugn med pucken och såg ofta till att Luleå fick det svårt att vinna tillbaka den.

Mot andra delen av tredje perioden började Färjestad sjunka ner mot eget mål och Luleå fick utrymme att göra ett sista försök att ta sig tillbaka i matchen.

Vid två tillfällen hittade Luleåstjärnan Linus Omark fram till Einar Emanuelsson som båda blev halvchanser framför Furch, men pucken gick inte in.

Det kom ytterligare ett halvläge för Emanuelsson. Det krävdes en oförberedd Furch och en lös puck bakom mål för att spräcka målnollan. Emanuelsson som tidigare gjort tre mål i finalserien vallade in pucken via färjestadsmålvakten och gav sitt lag hopp om en förlängning.

Ett hopp som dödades snabbt efter att Sami Lepistö direkt efter målet fick sätta sig i utvisningsbåset. Färjestad utnyttjade det numerära överläget. Slutspelets poängkung Per Åslund tryckte in 3-1 med 2.40 kvar och tvingade Luleå till desperation i slutminuterna.

Men det var för lite tid kvar och Åslunds mål säkrade därmed segern och tvingade fram en avgörande match sju i Luleå på torsdag.

– De har varit bättre här och vi har varit bättre i Luleå. Det blir en fantastisk tillställning. Det kommer bli en utmaning, men hemmaplan, där har vi varit starka och vi tänker vara det i fortsättningen också, säger Thomas Berglund i C More.

