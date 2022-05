HV71 ÄR TILLBAKA I SHL – EFTER JÄTTERYSARE

För 381 dagar sedan åkte HV71 ner till HockeyAllsvenskan.

Nu är HV tillbaka i finrummet SHL igen efter att Fredrik Forsberg skjutit ett hattrick för att se till att HV vinner med 3-2 efter förlängning och besegrar Björklöven i finalserien med 4-2 i matcher.

De har varit storfavoriter hela säsongen – nu har HV71 motsvarat de högt ställda förväntningarna genom att vinna finalserien mot Björklöven och säkra avancemang tillbaka upp till SHL.

HV vann kvällens sjätte final med 2-0 och vinner därmed finalen med 4-2 i matcher för att gå upp till SHL.

Det blev en böljande och intensiv första period av kvällens match där båda lagen hade heta anfall och skapade chanser.

HV71 fick också in pucken i nät mot slutet av perioden då skyttekungen Fredrik Forsberg lyfte pucken över Lövenmålvakten Joona Voutilainen. Målet dömdes dock bort efter en längre videogranskning då domarna bedömde att Tommi Huhtala störde Voutilainen med sin klubba.

Eftersom målet drömdes bort så slutade den första perioden mållös.

Forsberg målskytt – utan att veta om det själv

I den andra perioden skulle då Fredrik Forsberg få sitt mål – efter ytterligare en märklig situation.

HV71 fick powerplay efter att Daniel Rahimi dragit på sig en utvisning och Forsberg sköt ett skott som såg ut att gå i ribban men vid nästa spelavbrott så granskades målet och det visade sig att pucken tagit i innerribban och studsat ut. Målet godkändes därmed i efterhand och klockan vreds tillbaka ungefär en minut.

Bara några minuter senare upprepades historien. Rahimi drog på sig en utvisning och i powerplay sköt Fredrik Forsberg sitt andra mål i matchen för 2-0 till HV71. Han har därmed skjutit sex mål på sex matcher i finalserien och tolv mål på 15 matcher i slutspelet – nytt rekord i HockeyAllsvenskan.

– Nej, jag såg inte att den första pucken var inne. Jag såg att det var öppet och försökte skjuta, sedan stack pucken ut så fort så jag hann inte reagera. Jag hörde hur hela båset skrek så då tändes det ett hopp och det var skönt att det gick vägen, säger Forsberg till C More efteråt.

Björklöven var då i ett jobbigt läge eftersom de låg under med 2-0 inför den tredje perioden.

– Det är en period kvar och det är bara gå in och ladda om. Det är inte mycket att tänka på utan bara ut och köra. Vi har mycket lägen, det är bara att trumma på och fokusera på nästa mål, säger Axel Ottosson till C More.

Björklöven hämtade ikapp

Björklöven jagade sedan en reducering i den tredje perioden med HV71 stod länge emot för pressen ledda av målvakten Adam Åhman. Åhman, som har lånats in från Växjö Lakers efter skadan på Jonas Gunnarsson, stod för flera högklassiga räddningar – men han kunde inte hålla tätt hela matchen.

HV71 drog på sig ett antal utvisningar i tredje perioden och det kunde Björklöven utnyttja då Olle Liss pangade in 1-2 i matchen med nio minuter kvar att spela.

“Löven” fick också in en kvittering då pucken styrdes in i mål via Gerry Fitzgeralds skridsko för 2-2 i matchen med drygt tre minuter kvar av den tredje perioden. Det blev inga fler mål utan i stället väntade förlängning i den sjätte finalen.

Forsberg hjälte i femte perioden

Björklöven skapade sedan flera heta målchanser direkt i inledningen av förlängningen men träffade ribban en gång och fick inte in pucken i nät och fem minuter in i “sudden death” så tog HV-tränaren Tommy Samuelsson en timeout i ett försök att få tillbaka kontrollen över matchen.

Det gav effekt då HV lyfte sig och med endast 43 sekunder kvar att spela så drog Björklöven på sig en utvisning och HV71 fick chansen att avgöra i powerplay där de gjort båda sina mål under ordinarie tid. De gjorde dock inte mål på de 43 sekunderna och det väntade en femte period där HV skulle få inleda i powerplay.

HV kunde också avgöra i PP-spelet där storstjärnan Fredrik Forsberg klev fram igen och fullbordade sitt hattrick för att skjuta segern till HV71.

I och med resultatet så vinner HV71 finalserien mot Björklöven med 4-2 i matcher och säkrar därmed avancemang tillbaka upp i SHL – 381 dagar efter att de åkte ner i HockeyAllsvenskan.

Björklöven – HV71 2–3 OT (0-0,0-2,2-0,0-0,0-1)

Björklöven: Olle Liss, Gerry Fitzgerald.

HV71: Fredrik Forsberg 3.

HV71 vinner serien med 4-2 i matcher.

Drömbeskeden: Backstjärnorna till VM

Matchrapporter: HV 71 säkrade segern mot Björklöven efter rysare Björklöven vann – reducerar matchserien mot HV 71 HV71 en vinst ifrån SHL efter förlängningsseger HV71 tar tillbaka ledningen i matchserien Seger för Björklöven som utjämnade mot HV 71