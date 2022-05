Björklöven chockade HV71 – håller liv i finalserien

HV71 kunde säkra SHL-platsen vid seger i kväll.

Då chockade Björklöven hemmalaget och vann med hela 7-2 för att tvinga fram en sjätte match i serien.

Det var uppdukat för fest i Jönköping då hemmalaget HV71 kunde säkra SHL-platsen vid seger under söndagskvällen. Husqvarna Garden var då utsålt och det var elektrisk stämning och hög ljudvolym inför matchen.

Då såg dock Björklöven till att tysta hemmapubliken.

Bortalaget fick ett powerplay tidigt in i matchen och tog då ledningen direkt. Olle Liss skickade in passning förbi målet och HV-backen Andreas Söderberg, som är fostrad i Björklövens rival Skellefteå, satte fram klubban och råkade styra in pucken förbi sin egna målvakt Filip Larsson för 0-1 i matchen.

Mot slutet av den första perioden kom nästa kalldusch för HV då Björklöven också utökade sin ledning. Christopher Bengtsson höll sig framme och styrde in pucken in i nät. Målet videogranskades för att se om det var hög klubba men domarna godkände målet och 0-2 var ett faktum.

Rann iväg i andra perioden

HV71 kom sedan ut som ett helt annat lag i den andra perioden och radade upp chanser men Löven, med målvakten Joona Voutilainen i spetsen, stod emot för pressen. HV fick ett powerplay men lyckades inte få in en reduceringspuck och direkt efter att PP-spelet var slut så kontrade Björklöven och Gustav Possler kunde skicka in 0-3.

Senare i perioden skulle HV71 dock få kontakt när Marcus Davidsson stod fri framför mål och styrde in 1-3 i matchen. Men bara 24 sekunder efter HV71:s mål så vände spelet åt andra hållet och Björklöven återtog sin tremålsledning då Francis Perron sköt in 1-4.

Med bara 17 sekunder kvar av mittperioden kom också dödsstöten av Björklöven då Alex Hutchings sköt 1-5 för att i princip säkra Lövens seger.

Ny match i Umeå på onsdag

HV71 bytte målvakt inför den tredje då Filip Larsson gick ut och inlånade Växjömålvakten Adam Åhman kom in mellan stolparna.

Det hjälpte dock inte utan Löven kunde öka på sin ledning till 1-6 efter mål av Jacob Olofsson och med endast 57 sekunder kvar sköt lagkaptenen Fredric Andersson 1-7 i boxplay. Taylor Matson sköt sedan ett tröstmål med 30 sekunder kvar för att fastställa slutresultatet 2-7.

Resultatet innebär att vi får en sjätte finalmatch mellan de båda lagen som spelas i Umeå på onsdag.

HV71 – Björklöven 2–7 (0-2,1-3,1-2)

HV71: Marcus Davidsson Taylor Matson.

Björklöven: Olle Liss, Christopher Bengtsson, Gustav Possler, Francis Perron, Alex Hutchings, Jacob Olofsson, Fredric Andersson.

HV71 leder med 3-2 i matcher.

