Småkronorna är klara för final i U18-VM.

Stor hjälte blev Jonathan Lekkerimäki som sköt segermålet med endast 34 sekunder kvar när Sverige vann med 2-1 över Finland.

Under lördagskvällen skulle det avgöras vilka som skulle ta sig till final i U18-VM för killar och få möta USA som vunnit med 6-1 över Tjeckien tidigare under dagen.

Sverige och Finland skulle göra upp om finalplatsen – precis som de gjorde upp om gruppsegern tidigare i turneringen. Då vann Småkronorna med 4-3. När lagen nu möttes igen blev det dock inte alls lika målrikt.

Det var en svängig förstaperiod med chanser åt båda håll utan att något lag fick pucken i nät och det var fortsatt mållöst efter 20 spelade minuter.

I den andra perioden kom däremot målet – och det var Sverige som spräckte nollan.

Rögles Oskar Pettersson slängde pucken mot det finska målet med en backhand och den finska målvakten Topias Leinonen hade svårt att få kontroll över situationen. Efter en rörig situation framför målet så låg pucken fri precis bakom Leinonen och där dök Frölundatalangen Otto Stenberg upp för att peta in den lösa pucken i det tomma målet.

