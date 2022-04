Färjestad till SM-final – efter lång förlängningsrysare

Färjestad är klara för SM-final för första gången sedan 2014.

De vinner den sjätte semifinalen mot Rögle med 5-4 efter att lagkaptenen Linus Johansson blivit hjälte i den femte perioden för att säkra finalplatsen.

Rögle vann i söndags med hela 5-1 för att tvinga fram en sjätte match i serien och eftersom Färjestad fortsatt leder serien med 3-2 i matcher så hade de återigen chansen att säkra en plats i SM-finalen vid seger hemma i Karlstad.

Det var också hemmalaget som inledde matchen bäst och skapade ett antal heta chanser men Christoffer Rifalk i Röglekassen höll tätt länge.

Först efter 17 och en halv minut så spräcktes nollan då OS-centern Jacob de la Rose höll sig framme framför mål för Färjestad och petade in pucken för 1-0 till hemmalaget.

– Vi kommer ut riktigt bra, och det var en klart bättre start än i förra matchen som vi inte var nöjda med. Vi kommer ut här och visar att detta är vår hemmaplan och bara kör på, säger de la Rose till C More i pausen.

Chockstart av Rögle i andra

Rögle chockstartade sedan den andra perioden – och det var de unga talangerna som låg bakom vändningen.

Först kvitterade 18-årige Marco Kasper med ett skott som letade sig förbi FBK-målvakten Dominik Furch. Bara 36 sekunder senare kom 19-årige Oliver Tärnström i ett friläge och var hur kylig som helst då han rundade Furch och lade in pucken i målet.

Ejdsell tvåmålsskytt

Färjestad tog då timeout efter endast drygt två minuters spel i den andra perioden. Det gav effekt då Färjestad samlade sig och också kvitterade till 2-2 då Victor Ejdsell pangade in ett direktskott i nät.

Rögle hade sedan en puck inne för 2-3 men efter videogranskning så dömdes det bort då det bedömdes att Leon Bristedt grävde fram pucken från under Dominik Furchs benskydd innan pucken gick i mål.

I stället kom 3-2 till Färjestad i slutet av perioden då Victor Ejdsell skulle bli tvåmålsskytt efter att ha styrt in ett nytt ledningsmål för Färjestad.

– Även om vi släpper in dem i matchen igen så har vi en bra känsla och det är vi som har matchen där vi vill ha den. De får lite slumpartiga mål men känslan är bra, säger Ejdsell till C More.

Galen avslutning på tredje

FBK var också det bättre laget i den tredje perioden och Rögle hade svårigheter att ens komma till chanser för att få in en kvitteringspuck.

Men helt plötsligt slarvar Färjestad med pucken i egen zon och från ingenstans studsar pucken ner hos Adam Edström som vispar in 3-3 för att utjämna och matchen såg då ut att gå mot förlängning.

Edström skulle dock hålla sig framme igen för Rögle. Med mindre än tre minuter kvar så sker ett nytt misstag av Färjestad i egen zon och Edström skjuter 3-4 via ribban in i mål och serien var på väg mot en sjunde och avgörande match.

Bara 24 sekunder efter 3-4-målet fick dock Färjestad ett läge och Daniel Viksten styrde in kvitteringen 4-4 och för första gången i serien skulle det krävas förlängning för att skilja lagen åt.

Kaptenen hjälte i femte perioden

Väl framme i "sudden death" så blev det tajt och tätt utan många klara målchanser för något av lagen. Färjestad skapade dock flera långa anfall och tvingade Rögle till att slå icings flera gånger om men FBK hade svårt att få igenom sina skott till målet.

Efter drygt 16 minuters spel i förlängningen drog då Rögle på sig en utvisning för tripping och Färjestad fick ett drömläge att avgöra i powerplay. De lyckades däremot inte göra mål i PP-spelet och det kom inget avgörande i den fjärde perioden utan i stället väntade en femte period för att få fram en vinnare.

I den femte perioden så tappade Färjestad sitt spelövertag och det blev i stället ett jämnare spel där Rögle kunde sticka upp i fler anfall. Efter åtta minuter fick Färjestad powerplay på nytt men utan utdelning igen då Christoffer Rifalk stod fler flera högklassiga räddningar.

I den 91 minuten kom dock avgörandet då lagkaptenen Linus Johansson klev in och fick in pucken bakom Rifalk.

Färjestad är därmed klara för SM-final för första gången på åtta år då de senast spelade final 2014. I final väntar nu Luleå för Färjestad där den första matchen spelas uppe i Norrbotten på lördag.

Färjestad – Rögle 5–4 OT (1-0,2-2,1-2,0-0,1-0)

Färjestad: Victor Ejdsell 2, Jacob de la Rose, Daniel Viksten, Linus Johansson.

Rögle: Adam Edström 2, Marco Kasper, Oliver Tärnström.

Färjestad till SM-final med 4-2 i matcher.

