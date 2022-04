Bekräftat: Succémålvakten avvaktar med NHL

Succésäsongen i Michigan gav eko för Erik Portillo. Men trots NHL-intresse väljer målvakten nu att stanna ännu en säsong i collegeligan.

Erik Portillo tog NCAA med storm under säsongen och var en av ligans absolut bästa målvakter. Därför var det inte konstigt att det började pratas om NHL för den unge svensken.

Men nu kommer beskedet att målvakten väljer att avvakta med att skriva NHL-kontrakt och istället stannar i Michigan en säsong till. Buffalo, som äger rättigheterna till Erik Portillo, får därmed inte möjligheten att plocka in målvakten i år.

Not Done Yet.



Erik Portillo to return to University of Michigan for 2022-23 season#GoBlue〽️ pic.twitter.com/Bs7Bx6dBcE