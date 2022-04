Jonathan Dahlén har haft en fin debutsäsong i San José Sharks.

Nu prisas han också som årets rookie i klubben.

Det har varit en säsong som gått lite upp och ner för Jonathan Dahlén i San José Sharks.

Han inledde väldigt starkt men har sedan haft det struligt med skador samt inte haft det fulla förtroendet av coachen Bob Boughner som lett till att Dahlén petats i ett antal matcher.

På det stora hela har det dock varit en fin debutsäsong i NHL för 24-åringen som gjort tolv mål och 22 poäng på 60 matcher den här säsongen. Med sina tolv fullträffar har Dahlén varit Sharks femte bäste målskytt – trots att han missat nästan 20 matcher.

Nu meddelar då San José Sharks att Jonathan Dahlén får ta emot pris som lagets bäste rookie efter att blivit framröstad av media som bevakar Sharks. Han är den förste forwarden som får utmärkelsen i klubben sedan Kevin Labanc 2016/17.

ROUND OF APPLAUSE FOR THE ROOKIE



Congrats to Jonathan Dahlen on being named the #SJSharks Rookie of the Year!



🦈: https://t.co/WMfMzfe48O pic.twitter.com/nwEckVD9iD