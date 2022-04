Rögle är illa ute i SM-slutspelet. Under fredagen förlorade laget återigen mot Färjestad och har nu en rejäl uppförsbacke med underläge 3-1 i matcher.

– Det var inte starten eller matchen vi ville ha, säger Cam Abbott till C More.

Färjestad fortsätter att flyga fram i SM-slutspelet. I den fjärde matchen vann laget med hela 6-2 i Karlstad. Och nu har man Rögle i ett järngrepp.

– Det var en viktig match för oss. Men det var inte starten eller matchen vi ville ha, säger Cam Abbott i C Mores sändning.

Rögle, som vann grundserien, måste nu vinna tre raka matcher mot formstarka Färjestad.

Överkörda

Under fredagen blev laget avklädda av värmlänningarna som gjorde lite vad de ville i offensivzon under matchen. När 60 minuter var spelade hade man släppt hela sex baljor förbi sig.

– Vi saknar otroligt mycket. Vi saknar avgörandet från alla fyra linor. Vi saknar det som gjorde oss bra under säsongen och nu måste vi hitta det väldigt snabbt.

Stjärnorna saknades

I Färjestad klev stjärnspelarna med Marcus Nilsson, Victor Ejdsell och Daniel Viksten fram. I Rögle var det en annan visa. Där var toppspelarna i det närmaste osynliga matchen igenom och fick det inte alls att stämma.

– Vi saknar toppspelarna men vi förlorar som ett lag. Vi gör det tillsammans och under säsongen har andra klivit fram när det inte har fungerat för vissa.

Tvungna att ta tre i rad

Nu vänder matchserien ner till Ängelholm där skåningarna är illa tvungna att vinna den första av tre matcher om det inte ska bli en tidig solsemester.

– Jag tror inte att det är mycket att tjäna på att tänka på att vi måste vinna tre matcher i rad. Vi kan inte se längre fram än en match i taget.

Matchfakta

Målskyttar:

Färjestad BK: Pontus Widerström, Marcus Nilsson, Daniel Viksten, Victor Ejdsell x2, Adam Ginning.

Rögle BK: Anton Bengtsson, Adam Tambellini.

