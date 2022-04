Luleå nollar Frölunda – en seger från SM-final

Luleå nollar Frölunda och vinner den fjärde semifinalen med 2-0.

Därmed är norrbottningarna bara en vinst från SM-final.

Luleå har övertaget i semifinalserien mot Frölunda efter att ha skaffat sig en ledning med 2-1 i matcher. Under torsdagen hade de då chansen att få matchboll om de vann på Scandinavium.

Det var Frölunda som fick den bästa starten på matchen där hemmalaget satte hård press ner mot Joel Lassinantti i Luleåmålet. Efter 13 spelade minuter valde då tränaren Thomas Berglund att ta timeout i ett försök att få igång laget.

Luleå höjde sig sedan men efter 20 spelade minuter var ställningen fortsatt 0-0 där Frölunda ledde skotten med 14-4.

– Vi gör det jobbigt för oss själva. Vi spelar fast oss i deras press och slår slarviga passningar. Tråkigt att vi behövde använda timeouten där men vi var inte tillräckligt bra, säger Luleås Linus Fröberg till C More i pausen.

Andreasson levererade direkt i comebacken

I den andra perioden blev det sedan mer jämnt men då kom också målet. Det var Luleå som spräckte nollan i matchen för att ta ledningen med 0-1.

Pontus Andreasson hade missat de två senaste matcherna då han var avstängd för en tackling på Ryan Lasch i den första semifinalen. Succéspelaren levererade då direkt i comebacken genom att lägga en fin backhandpassning in till Juhani Tyrväinen som petade in pucken bakom Matt Tomkins och det var då Luleå som hade ledningen efter 40 spelade minuter.

– Vi har mycket puck, de krymper ihop i en box för att skydda ytan framför. Vi har vissa lägen men kan pusha ännu hårdare för att få in pucken, säger Frölundakaptenen Joel Lundqvist till C More.

I den andra perioden tappade Frölunda också sin backstjärna Andreas Borgman som klev av efter att ha fått en smäll.

Vilken passning av Andreasson 🔥 Tyrväinen som stöter in ledningsmålet för Luleå 💥 pic.twitter.com/nIyhQP3bf1 — C More Hockey (@cmorehockey) April 21, 2022

Joel Lassinantti nollade Frölunda

Den tredje perioden blev också tajt och jämn men utan några mål. 0-1 stod sig väldigt länge och till slut tog Frölunda ut målvakten i hopp om att kunna pressa på och få in en puck bakom Joel Lassinantti.

I stället kunde Isac Brännström skicka in 0-2 i tom kasse för att säkra segern för Luleå. Lassinantti räddade då alla 27 skott han fick på sig för att hålla nollan.

Norrbottningarna leder nu med 3-1 i matcher och är endast en vinst från att nå SM-final. De har därmed chansen att säkra finalplatsen redan på lördag på lagen möts uppe i Luleå.

Frölunda – Luleå 0–2 (0-0,0-1,0-0)

Frölunda: –

Luleå: Juhani Tyrväinen, Isac Brännström.

Luleå leder med 3-1 i matcher.

