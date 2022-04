"Vi kommer att göra vad som helst för att behålla honom"

Johnny Gaudreau har sin poängmässigt bästa säsong i NHL-karriären.

Till sommaren löper stjärnans kontrakt med Calgary ut – men Flames har inga planer på att tappa sin nyckelspelare.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att behålla honom, säger general managern Brad Treliving i en intervju med Hockey Night in Canada.

För första gången i sin åttaåriga NHL-karriär har Johnny Gaudreau bräckt 100-poängsgränsen den här säsongen. Flames storstjärna står noterad för 105 poäng på 75 matcher och toppar den interna poängligan i Flames i överlägsen stil.

Karriärens bästa säsong kommer vid en bra tidpunkt för Gaudreau, som sitter på ett utgående kontrakt med Calgary och således har satt sig i en bra förhandlingsposition inför nästa kontrakt.

“Kommer att göra allt vi kan”

Flames riskerar att tappa Gaudreau till free agent-marknaden i sommar, men NHL-klubben har inga planer på att se 28-åringen testa sina vingar på annat håll.

– Vi vill ha kvar honom. Vi kommer att göra allt vi kan för att behålla honom. Ni har sett det den här säsongen, han är en toppspelare i den här ligan inte bara när det kommer till produktionen eller i spelet med puck utan även i spelet utan pucken, säger Flames general manager Brad Treliving i en intervju med Hockey Night in Canada.

Frodas under veterancoachen

Enligt Treliving har tränaren Darryl Sutter haft stor påverkan till Gaudreaus succéartade säsong.

– Jag minns när Darryl kom in förra säsongen och alla skrek: “Åh, Johnny kan inte spela under Darryl". Jag mins att jag skrattade för mig själv eftersom att alla som känner Johnny vet att han frodas under en coach som pushar honom. Så har det varit hela hans karriär.

Gaudreau kan räkna med att höja sin lön rätt rejält inför nästa kontrakt. Just nu har han en lönetaksträff på 6,75 miljoner dollar.

– Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att han ska återvända och vara en Flamesspelare under en lång, lång tid, säger Treliving.

