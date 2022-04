Kanada spikar ledarsidan inför VM i Finland nästa månad.

Då får tidigare NHL-ikonerna Rick Nash och Shane Doan roller som general managers.

Nästa månad spelas hockey-VM i Finland och förberedelserna är i full gång för alla nationer som ska delta.

Under måndagen presenterade Kanada det ledarteam som ska försöka försvara VM-guldet.

Det som sticker ut mest är att de tidigare NHL-ikonerna Shane Doan och Rick Nash kommer att ansvara för att ta ut laget då de är utsedda till general managers.

Doan och Nash vann VM-guld tillsammans med Kanada 2007. De var då två av lagets största stjärnor, lagkaptenen Doan stod för fem mål och tio poäng medan Nash var stjärnan i laget med sex mål och elva poäng och han vann pris som turneringens MVP.

Nu kommer de återigen att försöka leda Kanada till ett nytt guld. Doan (972 poäng på 1 540 NHL-matcher) har tidigare varit general manager för Kanadas OS-lag tidigare under året medan Nash (805 poäng på 1 060 NHL-matcher) gör debut som ledare på internationell nivå.

Shane Doan will lead 🇨🇦’s National Men’s Team as general manager, alongside assistant GMs Rick Nash and Scott Salmond.



Claude Julien will serve as head coach, working with assistants D.J. Smith and André Tourigny.