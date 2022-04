Lucas Edmonds har haft en succésäsong i OHL.

Nu prisas han därför med Jim Mahon Memorial Trophy som ligans poängbäste högerforward.

Tidigare under sin karriär har Lucas Edmonds varit en talang inom svensk ishockey med en SHL-match för Växjö, 32 matcher i HockeyAllsvenskan för Karlskrona och Kristianstad samt 13 matcher i Hockeyettan med Karlskrona.

Inför årets säsong valde dock 21-åringen att flytta tillbaka till sitt födelseland, Kanada, där han skulle spela för Kingston Frontenacs i juniorligan OHL.

Där har svenskkanadensaren gjort stor succé.

På 68 matcher i OHL gjorde Edmonds 34 mål och 113 poäng vilket gav en tredjeplats i poängligan. Endast Rory Kerins (118 poäng) och Wyatt Johnston (124 poäng) var bättre. Lucas Edmonds vann dock assistligan med sina 79 passningspoäng, en bättre än poängligavinnaren Wyatt Johnston.

Nu prisas också Edmonds av OHL efter sin otroliga säsong då han får ta emot Jim Mahon Memorial Trophy som ligans poängbäste högerforward.

