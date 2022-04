Christoffer Rifalk finns inte med i Rögles lag när seriesegraren inleder semifinalen mot Färjestad. I stället lånas Kristianstads succémålvakt Frederik Dichow in för att agera reservmålvakt bakom Calle Clang.

Dichow har tidigare under säsongen gjort ett kort inhopp mellan Ängelholmslagets stolpar, då han lånades in under mellandagarna när Clang var borta på JVM med Juniorkronorna. Dichow fick då hoppa in i fem minuter i förlustmatchen mot Leksand, där han räddade det enda skottet han fick emot sig.

Den danske målvakten är sedan tidigare registrerad som namngiven tredjemålvakt för Rögle.

Uppges klar för Frölunda

21-åringen, som spelade en match för Danmark i OS den här säsongen, gjorde stor succé mellan Kristianstads stolpar den här säsongen då han noterades för en räddningsprocent på 93,0 procent på de 28 matcher han spelade i grundserien.

Till nästa säsong uppger SportExpressen att Dichow ska vara klar för spel i Frölunda.

Utöve Rifalks frånvaro så saknar Rögle även Leon Bristedt, Oskar Stål Lyrenäs, Tony Sund samt Oliver Tärnström till dagens match. Sedan tidigare är den norske VM-backen Erlend Lesund långtidsskadad.

LAGET SEMIFINAL 1:7!



❌ Lesund (säsongen), Bristedt, Stål Lyrenäs, Sund, Tärnström & Rifalk (dag-för-dag).

❗️ Frederik Dichow lånas in och agerar back up, Strömgren går in som extraforward!#RBKslutspel22 #roglebk #SHL pic.twitter.com/qSbC5hjjX0 — Rögle BK (@roglebk) April 16, 2022

