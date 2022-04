Färjestad till semifinal – nollar Skellefteå i avgörande matchen

Färjestad är klara för semifinal i SM-slutspelet.

Det efter att ha vunnit mot Skellefteå med 5-0 och tagit hem kvartsfinalserien med 4-2 i matcher.

I lördags vann Skellefteå med 4-2 uppe i Västerbotten för att tvinga fram en sjätte kvartsfinal som spelades under måndagskvällen.

Då var Skellefteå piskade att vinna i Karlstad för att förlänga säsongen men det lyckades de inte med utan deras säsong är över efter att Färjestad vunnit med 5-0 och tagit hem serien med 4-2 i matcher.

I kvällens match var det dock bortalaget som inledde bäst och satte press på Färjestad men Skellefteå lyckades inte få hål på Dominik Furch utan i stället kunde hemmalaget skaffa sig övertaget.

Lindqvist spräckte nollan – tvåmålsskytt

Stjärnforwarden Michael Lindqvist hade gått mållös från de fem första kvartsfinalmatcherna men nu klev han fram för Färjestad. Lindqvist smällde nämligen dit både 1-0 och 2-0 i kvällens match för att se till att Färjestad hade kopplat greppet om den avgörande matchen.

Pang! Michael Lindqvist skickar in ledningsmålet för @farjestad_bk! pic.twitter.com/EWLdHeDQsB — C More Hockey (@cmorehockey) April 11, 2022

– Det var två ganska bra mål tycker jag så det var skönt. Spelet var sådär från vår sida tycker jag. De har lite mer puck så jag är glad att vi leder, säger Michael Lindqvist till C More i periodpausen.

Skellefteå hade inte studsarna med sig i kvällens match och trots att de återigen skapade flera lägen så fick de inte in pucken. När de inte lyckades få in reduceringen så kunde Färjestad i stället utöka då Gustav Rydahl sköt 3-0 via en kontring i den andra perioden.

Furch storspelade – håller nollan

Det var då tufft läge för Skellefteå som behövde vända för att säsongen inte skulle ta slut redan i kväll.

– Vi ligger under med tre mål med 20 minuter kvar. Vi måste få in en här så att de inte kan spela så avslappnat längre. Vi måste få ett mål snabbt för att komma in i det här. Vi har allt att vinna, de tror att de har det här och om vi får in en puck så kan det förändra allt här, säger Melker Karlsson till C More efter två perioder.

I den tredje perioden jagade och åter jagade Skellefteå för att få in en reduceringspuck men Dominik Furch storspelade mellan stolparna för Färjestad och räddade alla 32 skott han fick på sig. FBK punkterade sedan också matchen då Victor Ejdsell vallade in pucken via Skellefteåmålvakten Gustaf Lindvall för 4-0. När Theodor Lennström sedan satte 5-0 i tom kasse så innebar det respass för Skellefteå och säsongen är nu över för tabelltrean.

Färjestad går därmed vidare till semifinal efter att ha vunnit serien med 4-2 i matcher. Det är ännu oklart vilka de kommer att få möta då det beror på vilka som går vidare i kvartsfinalen mellan Rögle och Oskarshamn.

Färjestad – Skellefteå 5–0 (2-0,1-0,2-0)

Färjestad: Michael Lindqvist 2, Gustav Rydahl, Victor Ejdsell, Theodor Lennström.

Skellefteå: –

Färjestad vidare till semifinal med 4-2 i matcher.

TV: Road to SHL - Färjestad

Matchrapporter: Skellefteå reducerar mot Färjestad efter seger Fördel Färjestad efter ny seger mot Skellefteå Skellefteå vann – reducerar matchserien mot Färjestad Färjestad tog ny seger i serien mot Skellefteå Drömstart för Färjestad – vann mot Skellefteå