Han visste inte ens om att det var truppsläpp. Sen fick han via en kompis reda på att han var uttagen i landslaget. Fred Nord berättar om SM-guldet med Djurgården - och känslan att tas ut i U16-landslaget.

– Det var en häftig känsla. Lite chock, men mest bara häftigt att se sitt namn där, säger han till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Brinken, med anrika Östermalms IP som hemmaarena, fortsätter att fostra spelare. Alexander Fällström, Claes Endre, Filip Cruseman, Georg Weigelt och August Nilsson är fyra namn som kommit fram genom klubbens led senaste åren. Lägg därtill att Jonathan Dahléns kusin, Carl Jacobson, som gjort en mycket fin säsong i Timrås J20, har Brinken som moderklubb.

En ytterligare talang som kommit fram via innerstadsklubben, som en gång gick under smeknamnet ”Cirkus Brinken”, är Fred Nord.

– Anledningen till att jag började i Brinken var att jag hade en kompis på förskolan som hade börjat där. Då frågade dom mig om jag ville följa med. Det var inte så att pappa kommit på att jag skulle börja på hockey när jag var liten, berättar Fred Nord då hockeysverige.se träffar honom på ett café på Kungsholmen i Stockholm för en intervju.

– Jag började i hockeyskolan då jag var fem, sex år och spelade där till U14 innan laget splittrades.

“Vi var inte as-vassa direkt"

Just tiden i Brinken har betytt mycket för 15-åringen som idag spelar för Djurgårdens U16.

– Tiden där har betytt allt egentligen. Jag fick vänner där som fortfarande är mina bästa vänner. Alla mina minnen från cuper då vi sprungit runt i hotellkorridorer…

– Sedan har jag dragit några varv på Östermalms IP rundbana, sprungit runt och härjat där.



Vilket är ditt bästa minne från tiden i Brinken?

- Vi var inte as-vassa direkt, säger Fred Nord med ett skratt och fortsätter:

- Det var ett kompisgäng och vi hade inga stora turneringsvinster, men vi spelade Göteborgs Ishockey cup där många lag var med. Det var riktigt stort och första gången jag fick bo på hotell med grabbarna i laget. Vi sprang runt och pillade på allting där inne.



Hotellet var roligare än hockeyn då eller…?

- Ja, definitivt roligare än hockeyn.



I Brinken har även Jonathan Dahléns två kusiner, Carl och Filip Jacobson spelat. Carl, som är född 2004, spelar idag i Timrå medan vi hittar Filip, som är född 2006, i Lidingö.

– Filip spelade med mig under hela tiden i Brinken, men jag har inte spelat med Carl. Han är två år äldre än jag och så vass var jag inte, skrattar Djurgårdsbacken och fortsätter:

–Nu var det länge sedan jag såg Filip spela eftersom vi inte mött Lidingö då dom spelar i norra serien. Jag minns att han var väldigt mjuk i åkningen och höftöppningarna efter släktingarna. Dessutom körde han i Dallas-tröja på träningarna med ett stort DAHLÉN på ryggen.



Vad tror du är nyckeln till att lilla Brinken får fram så pass många bra hockeyspelare?

– Klubben gör ett väldigt bra jobb. Det kom in en stark ledning där för några år sedan med Mattias Persson Ulvegård och hans bror Martin, vilket gjort att det blivit stadigare och verkligen en stark grund. Man följer samma koncept i hela föreningen.

– Nu är det ett stort enat Brinken. Förut var det lite mer spretigt där vissa årskullar inte ens hade något lag. Brinken är verkligen på uppgång och har ett J18-lag och det kommer komma ett J20-lag. Dessutom har Brinken väldigt många bra coacher i varje lag.

Foto: Björn Nord.

Brås på pappa - eller?

Pappa till Fred Nord är den tidigare VM-backen, Djurgårds-ikonen, Björn Nord.

– Vi har såklart hockeyn som ett gemensamt intresse, men han har aldrig varit överengagerad. Däremot hade jag honom som tränare då jag var yngre.

– Det var såklart speciellt och jag fick lära mig att vi inte skulle visa allt för tydligt att vi är far och son. Vi båda tog det på stort allvar. Han ställde inte mer krav på mig, men ville gärna visa att han inte brydde sig om att jag var hans son. Visst var det, som sagt var, speciellt när han skrek att jag skulle jobba bättre, men jag tyckte mest att det var kul.



Dock delar inte Fred Nord pappa Björns musikintresse där grupper som Ebba Grön står högt i kurs.

– Nej, det gör jag inte. Jag har inte ärvt musikintresset alls… (skratt)

Vann SM-guld med Djurgården

– Det är skönt att se någon skön flexbild eller någon tackling på bild, vilket är kul med foto, men vi är inte jättelika intressemässigt i alla fall. Jag är inte intresserad av fotografering medan pappa är sjukt intresserad av alla kameror och så.Fred Nord lämnade alltså Brinken för Djurgården som 14-åring.– Det var då U14-laget i Brinken splittrades och jag skulle söka mig till en ny verksamhet. Först var jag och tränade med Lidingö lite. Det var nästan klart att jag skulle börja där tillsammans med nästan halva gänget från Brinken.– Sedan dök möjligheten upp att komma till Djurgården och köra fysen där under sommaren på Stadion. Det var självklart svårt att tacka nej. Att komma till Djurgården på ett eller annat sätt var något jag hade längtat till och haft som mål. Även om det var U15 var det sjukt stort att jag fick komma dit.– Jag fick nästan min kärlek till Djurgården innan hockeyn. Skulle jag få chansen att en dag spela med A-laget på Hovet. Det är mitt största mål än så länge.

Givetvis blev det också en ganska stor omställning träningsmässigt att byta Brinken mot Djurgården.

– Ja, så var det och väldigt lärorikt, men Djurgårdens fys-kultur gjorde att jag hade det väldigt tufft i början. Tidigare hade vi knappt värmt upp innan träningarna och bara haft skoj, men nu skulle vi springa 800 metersintervaller och bänkpress i 30 graders sol på Stadion. I allt från fys till träningsupplägg har det bara varit bra för mig.



Säsongen 2021/22 har Fred Nord mestadels tillbringat i U16-laget, men han har även spelat några matcher med J18.

– Det har varit en väldigt kul och lärorik säsong. Jag måste säga att det gått ganska bra. Vi startade upp säsongen i augusti. Sedan var det TV-pucksuttagningarna. Det gick bra och jag kom med, vilket var kul. Det var också en väldigt lärorik resa med allt det här kring att spela inför publik och hela den biten.

– Säsongen med Djurgården var sjukt bra. Vi har haft ett riktigt bra lag och fått ihop gruppen. Vi har väldigt kul med varandra. Det gav till slut ett bra resultat och vi avrundade säsongen med ett SM-guld.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Samtidigt som Fred Nord gick till Djurgården tog även en av hans lagkamrater i Brinken samma steg.

– Martin Mivell. En stor rightare. Vi har spelat med varandra sedan vi var sex år. Det var först lite nervöst att komma till Djurgården, så det var bra att han bytte samtidigt.



Djurgården vann alltså förra veckan SM-guld för U16-lag.

– Jag tror att vi vann för att vi har en så väldigt bra lagkänsla. Allt från coacherna, hur dom har varit och vilket sjukt bra jobb dom gjort. Dom har vetat exakt vilka knappar dom ska trycka på när vi varit för lata, vunnit med för mycket och allt sådant.

– Alla i laget älskar att vara på hallen. Vi hänger där hur många timmar som helst varje dag även om vi inte haft träning på kvällen. Dessutom har vi många ”skillade” lirare. Vi var det bästa laget helt enkelt och det finns många anledningar till det.

“Jag skrattade och svarade ‘varför skojar du?’”

– Det var otroligt. Jag och några polare i laget hade snackat hur länge som helst om hur vi kommer reagera när vi vinner guld. Vi har också hela tiden sagt NÄR vi vinner guld.– När jag kollade upp på resultattavlan och såg att det stod 4-0 kände jag en sådan lättnad, när vi sedan bara fick åka ut där och fira tillsammans…, säger Nord samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

I dagarna blev Fred Nord dessutom uttagen att representera U16-landslaget.

– Jag hade ingen aning om att det skulle vara truppsläpp. Sedan fick jag ett SMS av en lagkompis där det stod ”grattis till landslaget”. Jag skrattade till och svarade ”ha ha, varför skojar du?”

– Sedan gick jag in och kollade att U16-truppen var släppt. Då såg jag mitt namn där och det var en häftig känsla. Lite chock, men mest bara häftigt att se sitt namn där.



Vad hoppas du tillföra i landslaget?

– Jag kommer spela som vanligt. Det blir en liten utmaning när jag kommer från mitt lag och har min egen roll. Klart att jag måste anpassa mig till miljön, men ändå våga fortsätta spela mitt eget spel, visa fram mina egna kvalitéer även om antagligen inte får samma roll. Spela rakt och rejält, men även bidra med mina spetskvalitéer.

Fred Nord. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Och dina spetskvalitéer är?

– Framför allt försöker jag jobba med grunderna, att spela skapligt enkelt, sätta forwards i bättre positioner och allt sådant.

– Sedan har jag offensiven i mig. Den vill jag inte tappa även om man lätt gör det då man blir äldre. Det vill jag gärna hålla kvar och det försöker jag göra, vilket jag tycker går ganska bra.



Vilka förväntningar har du på landslagsuppdraget?

– Jag tror att det kommer kännas surrealistiskt. Senast jag hade en landslagströja på mig var i hockeyskolan. Den här blågula dressen jag fick glida runt i då.

– Jag har kollat på juniorlandslagen på TV sedan jag var fem år så det kommer vara en sjukt häftig känsla att kolla ner på tröjan när man kör och se att den är blå och gul, avslutar Fred Nord innan vi låter 15-åringen testa landslagströjan.

